В Краснокамском районе дорогу «отремонтировали» щебнем

По информации «АиФ-Прикамье», в своем обращении президенту третьеклассница Валерия Ткачева рассказала, что осенью, весной и в дождливое лето проблемную дорогу размывает, на ней появляются колеи глубиной в полметра.



После обращения на ремонт дороги было выделено около шести миллионов рублей. Ее должны были привести в порядок к 1 сентября. 14 августа чиновники Краснокамского района подписали договор с подрядчиком на ремонт участка в 650 метров.



На данный момент дорога засыпана щебнем, но все также непроходима — автомобили застревают в россыпи камня, ходить там по-прежнему сложно. По сообщениям местных жителей, щебень будут засыпать асфальтовой крошкой. Люди опасаются, что на этом ремонт дороги закончится.