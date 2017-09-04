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10:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пять новых машин «скорой помощи» появятся в Челябинске

Деньги на покупку медицинских автомобилей выделены из городского бюджета.

Челябинск ко Дню города получит пять новых машин «скорой помощи», об этом глава городского управления здравоохранения Наталья Горлова сообщила на аппаратном совещании в мэрии 4 сентября, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Вопрос обновления подвижного состава одной из важнейших служб находится в приоритете. Ожидается, что ещё пять-десять машин мы сможем приобрести при поддержке областного бюджета», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Известно, что в областной центр поступят автомобили класса В отечественного производства на базе «ГАЗели». Машины оснащены всем необходимым оборудованием и предназначены для перевозки больных и пострадавших. Ранее сообщалось, что на новые «скорые» из городского бюджета выделили 12 миллионов рублей.

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