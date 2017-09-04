Пять новых машин «скорой помощи» появятся в Челябинске

Челябинск ко Дню города получит пять новых машин «скорой помощи», об этом глава городского управления здравоохранения Наталья Горлова сообщила на аппаратном совещании в мэрии 4 сентября, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Вопрос обновления подвижного состава одной из важнейших служб находится в приоритете. Ожидается, что ещё пять-десять машин мы сможем приобрести при поддержке областного бюджета», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.