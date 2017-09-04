Пять новых машин «скорой помощи» появятся в Челябинске
Деньги на покупку медицинских автомобилей выделены из городского бюджета.
Деньги на покупку медицинских автомобилей выделены из городского бюджета.
Челябинск ко Дню города получит пять новых машин «скорой помощи», об этом глава городского управления здравоохранения Наталья Горлова сообщила на аппаратном совещании в мэрии 4 сентября, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Вопрос обновления подвижного состава одной из важнейших служб находится в приоритете. Ожидается, что ещё
Известно, что в областной центр поступят автомобили класса В отечественного производства на базе «ГАЗели». Машины оснащены всем необходимым оборудованием и предназначены для перевозки больных и пострадавших. Ранее сообщалось, что на новые «скорые» из городского бюджета выделили 12 миллионов рублей.