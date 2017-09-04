Опубликован указ о повышении пенсий военным

Как ранее сообщила пресс-служба главы государства, реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций. Размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан. Для этого к выплачиваемым военным пенсиям вводятся корректирующие коэффициенты — они временные и будут действовать до 1 июля 2019 года.

Как следует из норм указа, пересчету будут подлежать пенсии пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей, исчисленные из денежного довольствия.

Эти виды пенсий будут перерасчитываться с применением корректирующих коэффициентов, которые составят:

с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9; с 1 января по 30 июня 2019 года — 0,95.

С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент применяться не будет.

В указе также обозначено, что военным пенсионерам, которые были уволены с военной службы в период прикомандирования к госрганам, либо занимали пост депутатов верхней или нижней палат белорусского парламента, либо были уволены после окончания указанного периода без назначения вновь на военные должности, пенсии исчисляются до 1 сентября 2017 года исходя из размера базового оклада, установленного с 1 января 2017 года.

«При этом размеры их пенсий за август 2017 года не могут быть ниже размеров пенсий, выплаченных в июле 2017 года», — говорится в указе.