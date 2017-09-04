Власти Владивостока планируют заработать на автомобилистах
Городская администрация планирует заработать на дорожных сборах, сообщает ИА «Deita. ru».
Городская администрация планирует заработать на дорожных сборах, сообщает ИА «Deita. ru».
На специализированном совещании был рассмотрен вопрос пополнения бюджета за счёт ряда «дорожных» сборов. Как сообщает администрация, сегодня по этим видам платежей средств в бюджет города поступает недостаточно.
В настоящее время на содержание дорожной сети города Владивостока расходуются значительные финансовые и технические ресурсы. Тяжеловесные транспортные средства ежегодно наносят ущерб автомобильным дорогам Владивостока. Необходимо принять меры, направленные на повышение сохранности дорог города.
По результатам совещания принято решение активизировать проводимую работу, разработать систему мер для повышения платежей в бюджет.
Михаил Грач.