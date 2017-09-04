Реорганизация министерств в НСО потребует 47 млн рублей, об этом сообщает корреспондент «Вестей» с заседания правительства региона.

«Изменения касаются исключительно уточненной структуры органов власти. Создание нового министерства труда и социального развития. Так как оно объединяет в себе два министерства, а функционал профтехобразования передаётся в ведомство министерства образования. Все действия сопряжены с проведением организационно- штатных мероприятий, а именно с мероприятиями по сокращению численности. На осуществление выплат по сокращению предполагается увеличить ассигнования», — заявил Министр финансов НСО Виталий Голубенко.

Сумма, которую направят на выплаты сокращенным чиновникам, составляет 47 млн рублей.

Также на заседании правительства заявили, что введут должность первого заместителя министра. Губернатор Владимир Городецкий пояснил — поправка адресована новому министерству труда и соцполитики в связи с большим объёмом полномочий.

Ранее сообщалось, что под сокращения в новом министерстве труда и социального развития попадут 57 чиновников.

Вице-губернатор Новосибирской области Александр Титков заявлял, что под сокращение попадут 15−17 человек.