В Зеленоградском районе суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в п. Горбатовка
В ходе проверки обращения местного жителя прокуратура Зеленоградского района установила, что улицы поселка Горбатовка находятся в ненадлежащем состоянии.
В ходе проверки обращения местного жителя прокуратура Зеленоградского района установила, что улицы поселка Горбатовка находятся в ненадлежащем состоянии.
«Проверка показала, что дороги на улицах Уральская, Новая, Лесопарковая не соответствуют требованиям, предъявляемым к техническому состоянию дорожного полотна: имеют просадки, выбоины, а также иные повреждения, размеры которых составляют по длине от 70 сантиметров до 1,5 метра, по ширине — от 90 сантиметров до 2 метров и глубиной от 10 до 15 сантиметров», — пояснили в
В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию «Зеленоградского городского округа» привести указанные улицы в порядок. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.