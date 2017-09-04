Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
«Донагнетались»: мэр Екатеринбурга о поджоге в кинотеатре
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:30 (мск), источник: Вести - Калининград

В Зеленоградском районе суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в п. Горбатовка

В ходе проверки обращения местного жителя прокуратура Зеленоградского района установила, что улицы поселка Горбатовка находятся в ненадлежащем состоянии.

«Проверка показала, что дороги на улицах Уральская, Новая, Лесопарковая не соответствуют требованиям, предъявляемым к техническому состоянию дорожного полотна: имеют просадки, выбоины, а также иные повреждения, размеры которых составляют по длине от 70 сантиметров до 1,5 метра, по ширине — от 90 сантиметров до 2 метров и глубиной от 10 до 15 сантиметров», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию «Зеленоградского городского округа» привести указанные улицы в порядок. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь