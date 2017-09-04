Миллион тонн зерна убрали в Новосибирской области

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин доложил главе региона Владимиру Городецкому: «Аграрии Новосибирской области на сегодняшний день убрали один миллион тонн зерна». Два хозяйства региона, по словам министра, уже завершили уборочную кампанию. Речь идет об ОАО «Устьянцевское» Барабинского района и ООО «Росинка» Карасукского района.

Владимир Городецкий поздравил коллективы работников хозяйств с достойным результатом и призвал аграриев оптимизировать ход уборочных работ на полях, выстроить процесс так, чтобы ни один погожий день не был потерян.

По состоянию на четвертое сентября, зерновые культуры обмолочены на площади 548 тысяч гектаров, это 34,2% от запланированного объема. Средняя урожайность составляет 19,3 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего уровня на текущую дату (18,2%). По темпам уборки лидируют Карасукский, Барабинский, Баганский, Маслянинский и Купинский районы. Кроме того, в настоящее время практически все районы области завершили уборку сена и сенажа и ведут уборку силоса и зерновых культур. По состоянию на четвертое сентября, в Новосибирской области план по заготовке сена в среднем выполнен на 102,5%, по заготовке сенажа — 114,6%, что составляет 414,3 тысяч тонн и 1,28 миллиона тонн соответственно.