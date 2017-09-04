Миллион тонн зерна убрали в Новосибирской области
Начало уборочной кампании положено — в Новосибирской области убрали первый миллион зерна. Два хозяйства региона уже завершили уборку, большинство только приступили к уборочной кампании.
Начало уборочной кампании положено — в Новосибирской области убрали первый миллион зерна. Два хозяйства региона уже завершили уборку, большинство только приступили к уборочной кампании.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин доложил главе региона Владимиру Городецкому: «Аграрии Новосибирской области на сегодняшний день убрали один миллион тонн зерна». Два хозяйства региона, по словам министра, уже завершили уборочную кампанию. Речь идет об ОАО «Устьянцевское» Барабинского района и ООО «Росинка» Карасукского района.
Владимир Городецкий поздравил коллективы работников хозяйств с достойным результатом и призвал аграриев оптимизировать ход уборочных работ на полях, выстроить процесс так, чтобы ни один погожий день не был потерян.
По состоянию на четвертое сентября, зерновые культуры обмолочены на площади 548 тысяч гектаров, это 34,2% от запланированного объема. Средняя урожайность составляет 19,3 центнеров с гектара, что выше прошлогоднего уровня на текущую дату (18,2%). По темпам уборки лидируют Карасукский, Барабинский, Баганский, Маслянинский и Купинский районы. Кроме того, в настоящее время практически все районы области завершили уборку сена и сенажа и ведут уборку силоса и зерновых культур. По состоянию на четвертое сентября, в Новосибирской области план по заготовке сена в среднем выполнен на 102,5%, по заготовке сенажа — 114,6%, что составляет 414,3 тысяч тонн и 1,28 миллиона тонн соответственно.
Напомним, заготовка кормов и уборка зерновых идут в этом году в сложных погодных условиях. Количество осадков за июль превысило климатическую норму почти в два раза. Но, вопреки погодным условиям, аграрии убирают урожай с перевыполнением плана. Убрать зерновые нужно на площади в 2,391 миллиона гектаров, что на 58 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году.