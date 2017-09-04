В Татарстане в электронный вид переведут еще 10 типов услуг

10 типов муниципальных услуг переведут в электронный вид в 2017 году, сообщили на «деловом понедельнике».

Среди них:

— зачисление детей в детские сады.

— выдача архивных справок, выписок и копий документов.

— подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.

— выдача справки (выписки) жителям жилых массивов.

— выдача парковочных разрешений инвалидам.

— согласование проекта размещения средства наружной информации.

— согласование архитектурно-градостроительного облика объекта (паспорт объекта).

— регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства.

— выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников.

— выдача технических условий на отвод ливневых и талых вод на территории Казани.

Всего до конца 2019 года в Казани планируется перевод в электронный вид 44 типов муниципальных услуг. Пользоваться ими можно, зарегистрировавшись на портале государственных и муниципальных услуг РТ.