В Татарстане в электронный вид переведут еще 10 типов услуг
Только 23% казанцев зарегистрированы на портале госуслуг России.
Только 23% казанцев зарегистрированы на портале госуслуг России.
10 типов муниципальных услуг переведут в электронный вид в 2017 году, сообщили на «деловом понедельнике».
Среди них:
— зачисление детей в детские сады.
— выдача архивных справок, выписок и копий документов.
— подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.
— выдача справки (выписки) жителям жилых массивов.
— выдача парковочных разрешений инвалидам.
— согласование проекта размещения средства наружной информации.
— согласование
— регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства.
— выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников.
— выдача технических условий на отвод ливневых и талых вод на территории Казани.
Всего до конца 2019 года в Казани планируется перевод в электронный вид 44 типов муниципальных услуг. Пользоваться ими можно, зарегистрировавшись на портале государственных и муниципальных услуг РТ.
Напомним, в мае 2017 года на портале государственных и муниципальных услуг РТ запустили сервис оплаты штрафов за административные правонарушения в сфере благоустройства. Самыми же популярными из электронных услуг у татарстанцев остаются услуги ЖКХ (оплата