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15:11 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане в электронный вид переведут еще 10 типов услуг

Только 23% казанцев зарегистрированы на портале госуслуг России.

10 типов муниципальных услуг переведут в электронный вид в 2017 году, сообщили на «деловом понедельнике».

Среди них:

— зачисление детей в детские сады.

— выдача архивных справок, выписок и копий документов.

— подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.

— выдача справки (выписки) жителям жилых массивов.

— выдача парковочных разрешений инвалидам.

— согласование проекта размещения средства наружной информации.

— согласование архитектурно-градостроительного облика объекта (паспорт объекта).

— регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства.

— выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников.

— выдача технических условий на отвод ливневых и талых вод на территории Казани.

Всего до конца 2019 года в Казани планируется перевод в электронный вид 44 типов муниципальных услуг. Пользоваться ими можно, зарегистрировавшись на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Напомним, в мае 2017 года на портале государственных и муниципальных услуг РТ запустили сервис оплаты штрафов за административные правонарушения в сфере благоустройства. Самыми же популярными из электронных услуг у татарстанцев остаются услуги ЖКХ (оплата счетов-фактур, подача показаний счётчиков).

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