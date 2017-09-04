Земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут выдавать в пустеющих посёлках

Источник: Informburo.kz

По данным управления земельных отношений, в очереди на бесплатные 10 соток сегодня стоят 28 236 человек.

С 2005 года заявления подавали 33 805 человек, получили землю только 14%. После проведения инвентаризации из списка были исключены жители области, сменившие гражданство, а также умершие.

«Всего выявлены 876 человек, которые стоят в очереди сразу в нескольких населённых пунктах. Есть гражданин, который подал заявление в четырёх регионах. В октябре соберём на совещание акимов сельских округов по вопросу работы с бюджетами четвёртого уровня. Тогда до них надо будет довести и эту информацию, — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. — Кроме того, исполнительную власть в городах и районах будем ориентировать на то, что есть много свободных участков в посёлках. Я в радиусе 100 км от Костаная побывал в населённых пунктах, сам видел. Люди выехали, но там осталась инфраструктура: есть электричество, вода. Все лезут в город, это не дело.

Регион числится лидером среди изъятых у казахстанских бизнесменов земель сельхозназначения. Большая часть таких участков находится именно в Костанайской области.

«Если всего в республике у нерадивых хозяев было изъято 279,1 тысяч га, то из них в Костанайской области — 237,8 тысяч га. Большая часть нарушителей проштрафилась даже не тем, что не обрабатывала свои участки, а тем, что использовала их не по целевому назначению. Земли брали под пастбища, однако использовали для возделывания зерновых. Поэтому изъято было в области 222,4 тысяч га пастбищ и 15,4 тысяч га пашни», — привёл данные на аппаратном совещании в облакимате руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Нурлан Абдуов.