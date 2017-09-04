Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
Зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Новое оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США – NI
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11:49 (мск), источник: Informburo.kz

Земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут выдавать в пустеющих посёлках

Претендентам на земельные участки под ИЖС в Костанайской области будут предлагать места в пустеющих посёлках, сообщает «Наша Газета».

Источник: Informburo.kz

По данным управления земельных отношений, в очереди на бесплатные 10 соток сегодня стоят 28 236 человек.

С 2005 года заявления подавали 33 805 человек, получили землю только 14%. После проведения инвентаризации из списка были исключены жители области, сменившие гражданство, а также умершие.

«Всего выявлены 876 человек, которые стоят в очереди сразу в нескольких населённых пунктах. Есть гражданин, который подал заявление в четырёх регионах. В октябре соберём на совещание акимов сельских округов по вопросу работы с бюджетами четвёртого уровня. Тогда до них надо будет довести и эту информацию, — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. — Кроме того, исполнительную власть в городах и районах будем ориентировать на то, что есть много свободных участков в посёлках. Я в радиусе 100 км от Костаная побывал в населённых пунктах, сам видел. Люди выехали, но там осталась инфраструктура: есть электричество, вода. Все лезут в город, это не дело.

Регион числится лидером среди изъятых у казахстанских бизнесменов земель сельхозназначения. Большая часть таких участков находится именно в Костанайской области.

«Если всего в республике у нерадивых хозяев было изъято 279,1 тысяч га, то из них в Костанайской области — 237,8 тысяч га. Большая часть нарушителей проштрафилась даже не тем, что не обрабатывала свои участки, а тем, что использовала их не по целевому назначению. Земли брали под пастбища, однако использовали для возделывания зерновых. Поэтому изъято было в области 222,4 тысяч га пастбищ и 15,4 тысяч га пашни», — привёл данные на аппаратном совещании в облакимате руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Нурлан Абдуов.

До конца 2017 года управление должно провести 97 контрольных проверок — оценить, выполнили или не выполнили предприниматели предписания госоргана об устранении нарушений на землях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь