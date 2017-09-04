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11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Ляховичей перевозил почти 300 л безакцизного алкоголя

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ляховичей перевозил почти 300 л безакцизной алкогольной продукции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел в райцентре утром 3 сентября. На ул. Урожайной сотрудники отдела ГАИ и ОБЭП остановили автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением местного жителя 1991 года рождения. В салоне и багажнике легковушки находилось 40 бутылок водки емкостью по 0,5 л каждая и 53 канистры со спиртом общим объемом 265 л. Соответствующие документы на алкогольную продукцию отсутствовали, кроме того, она не была маркирована акцизными марками Беларуси.

Товар общей стоимостью свыше Br5,5 тыс. изъят. По данному факту проводится проверка.

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