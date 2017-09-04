Житель Ляховичей перевозил почти 300 л безакцизного алкоголя

Инцидент произошел в райцентре утром 3 сентября. На ул. Урожайной сотрудники отдела ГАИ и ОБЭП остановили автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением местного жителя 1991 года рождения. В салоне и багажнике легковушки находилось 40 бутылок водки емкостью по 0,5 л каждая и 53 канистры со спиртом общим объемом 265 л. Соответствующие документы на алкогольную продукцию отсутствовали, кроме того, она не была маркирована акцизными марками Беларуси.
Товар общей стоимостью свыше Br5,5 тыс. изъят. По данному факту проводится проверка.