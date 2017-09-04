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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия отсудила почти 160 тысяч у омских пчеловодов

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск департамента имущественных отношений против Омской региональной общественной организации «Областное общество пчеловодов».

Как говорится в резолютивной части решения, ответчик по одному из договоров должен выплатить задолженность по арендной плате с 1 июля по 24 ноября 2016 года — 34 741 рубль, а также пени за просрочки платежей с 16 января по 14 ноября 2009 года — 66 145 рублей. По второму договору за тот же период причитается 22 851 рубль и 33 746 рублей соответственно.

Таким образом, всего пчеловодам нужно изыскать 157,5 тыс. рублей. Впрочем, пока решение в силу не вступило, его можно обжаловать в течение месяца.

Ответчик зарегистрирован по адресу: ул. Булатова, 39, руководителем выступает Сергей Герасимов, совладелец фирм «Русский мед» и «Омский мед».

Претензии возникали к обществу и у областного Минкульта. Проверка в ноябре 2016 года выявила, что арендатор, который располагается в историческом здании «Жилой дом С. М. Иванова», не исполнял обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Минкульт предписал провести ремонт внутренних помещений, реставрационные работы по фасаду и реставрацию оконных переплетов.

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