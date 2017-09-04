Мэрия отсудила почти 160 тысяч у омских пчеловодов
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск департамента имущественных отношений против Омской региональной общественной организации «Областное общество пчеловодов».
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск департамента имущественных отношений против Омской региональной общественной организации «Областное общество пчеловодов».
Как говорится в резолютивной части решения, ответчик по одному из договоров должен выплатить задолженность по арендной плате с 1 июля по 24 ноября 2016 года — 34 741 рубль, а также пени за просрочки платежей с 16 января по 14 ноября 2009 года — 66 145 рублей. По второму договору за тот же период причитается 22 851 рубль и 33 746 рублей соответственно.
Таким образом, всего пчеловодам нужно изыскать 157,5 тыс. рублей. Впрочем, пока решение в силу не вступило, его можно обжаловать в течение месяца.
Ответчик зарегистрирован по адресу: ул. Булатова, 39, руководителем выступает Сергей Герасимов, совладелец фирм «Русский мед» и «Омский мед».
Претензии возникали к обществу и у областного Минкульта. Проверка в ноябре 2016 года выявила, что арендатор, который располагается в историческом здании «Жилой дом С. М. Иванова», не исполнял обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Минкульт предписал провести ремонт внутренних помещений, реставрационные работы по фасаду и реставрацию оконных переплетов.