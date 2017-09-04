В Уфе начинают работу осенние сельскохозяйственные ярмарки
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 9 сентября в Демском районе Уфы начинается сезон работы осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пользуются большой популярностью.
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 9 сентября в Демском районе Уфы начинается сезон работы осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пользуются большой популярностью.
Первая ярмарка развернет свои торговые ряды на традиционном месте, по ул. Правды, 20 от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля.
Жители города смогут запастись экологически чистой продукцией сельхозпроизводителей муниципальных районов республики. На ярмарках будет представлен разнообразный ассортимент овощей, фруктов, меда и многого другого.
В минувшие выходные традиционные ярмарки прошли сразу на нескольких участках в городе. Так, жители Калининского района посетили ярмарку на площади перед ДК «Моторостроитель» по ул. Машиностроителей.
Жители Октябрьского района сделали покупки на площади перед Дворцом спорта. Ярмарка прошла и в Орджоникидзевском районе, на площади имени С. Орджоникидзе (улица Первомайская).