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12:15 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская птицефабрика «Среднеуральская» вновь выставлена на торги за 729 млн руб

Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Российский аукционный дом (РАД) 19 октября проведет повторный открытый аукцион по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (Свердловская область), говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество птицефабрики планируется продать двумя лотами. Так, производственно-технологический комплекс в Среднеуральске выставлен на торги за 608 млн 272,071 тыс. рублей, в Артемовском — за 120 млн 890,903 тыс. рублей. Таким образом общая стоимость имущества составляет 729,2 млн рублей. Шаг аукциона на повышение — 5% от начальной цены.

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