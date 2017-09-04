Свердловская птицефабрика «Среднеуральская» вновь выставлена на торги за 729 млн руб
Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Российский аукционный дом (РАД) 19 октября проведет повторный открытый аукцион по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (Свердловская область), говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Имущество птицефабрики планируется продать двумя лотами. Так, производственно-технологический комплекс в Среднеуральске выставлен на торги за 608 млн 272,071 тыс. рублей, в Артемовском — за 120 млн 890,903 тыс. рублей. Таким образом общая стоимость имущества составляет 729,2 млн рублей. Шаг аукциона на повышение — 5% от начальной цены.
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