Школу и садик начали строить в Краснодаре за федеральный счет
Проекты прошли все согласования, состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, работы активно ведутся и есть все, чтобы завершить их в срок.
Проекты прошли все согласования, состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, работы активно ведутся и есть все, чтобы завершить их в срок.
Школа на 1 550 мест появится в
Финансирование на строительство город получил по федеральной программе «Жилище». Школу по улице Героя Аверкиева, 32, где дети будут учиться в одну смену, строит строительная компания «ОБД».
Работы пока на «нулевом» цикле: стройплощадка оборудована и готова к старту, вырыт котлован, по периметру уложены плиты для проезда техники, а строители приступили к армированию и устройству фундамента. На объекте задействовано более 50 человек, уточнили в
Детский сад на 250 мест появится на улице Фанагорийской, 55. Его возведением занимается компания «АрхСтройМеханизация». На участке вырыли котлован и уже забили пробные сваи, а спустя три недели начнут заливать фундамент. Здание возведут к концу года и подключат его к системе отопления — это позволит вести отделку зимой. Полностью детский сад сдадут в июле 2018 года.
Напомним, еще одну школу на 1 550 мест в одну смену строят в Московском микрорайоне Краснодара по улице Байбакова. После завершения строительства ее выкупят у застройщика в муниципальную собственность. Сейчас на участке строят фундамент.