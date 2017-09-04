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12:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Школу и садик начали строить в Краснодаре за федеральный счет

Проекты прошли все согласования, состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, работы активно ведутся и есть все, чтобы завершить их в срок.

Школа на 1 550 мест появится в Восточно-Кругликовском микрорайоне, детский сад на 250 мест — в поселке Индустриальном.

Финансирование на строительство город получил по федеральной программе «Жилище». Школу по улице Героя Аверкиева, 32, где дети будут учиться в одну смену, строит строительная компания «ОБД».

Работы пока на «нулевом» цикле: стройплощадка оборудована и готова к старту, вырыт котлован, по периметру уложены плиты для проезда техники, а строители приступили к армированию и устройству фундамента. На объекте задействовано более 50 человек, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. Фундамент планируют закончить в течение сентября, чтобы затем параллельно вести монолитные работы, ставить перегородки, делать перекрытия и облицовку. Полностью завершить строительство и сдать школу планируется в апреле 2019 года. На стройплощадке установят видеокамеру, которая будет передавать изображение в центр мониторинга единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), что позволит следить за ходом работ онлайн.

Детский сад на 250 мест появится на улице Фанагорийской, 55. Его возведением занимается компания «АрхСтройМеханизация». На участке вырыли котлован и уже забили пробные сваи, а спустя три недели начнут заливать фундамент. Здание возведут к концу года и подключат его к системе отопления — это позволит вести отделку зимой. Полностью детский сад сдадут в июле 2018 года.

Напомним, еще одну школу на 1 550 мест в одну смену строят в Московском микрорайоне Краснодара по улице Байбакова. После завершения строительства ее выкупят у застройщика в муниципальную собственность. Сейчас на участке строят фундамент.

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