В Башкирии появится «дорожная карта» внедрения космических технологий
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Правительстве Башкирии сегодня обсуждали работу по по внедрению результатов космической деятельности (РКД).
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Правительстве Башкирии сегодня обсуждали работу по по внедрению результатов космической деятельности (РКД).
Как рассказал генеральный директор АО «Транспортный навигационный центр» Андрей Быковский, еще в 2013 году в рамках программы развития спутниковых технологий ГЛОНАСС в Башкортостане была создана региональная
Соглашения об информационном обмене подписаны с Гострансом РБ, Ространснадзором, МЧС, Минземимущества, министерствами здравоохранения и ЖКХ. Успешным стал проект с ГУП «Башавтотранс», когда на основе сервисной модели перевозчик получил готовую услугу. За короткий срок было оснащено 2 тысячи единиц транспорта. Экономический эффект оценивается уже в десятки миллионов рублей.
— Кроме того, нашими программистами разработано мобильное приложение «Открытый транспорт», сейчас его ежедневно используют свыше 40 тысяч жителей Уфы, — подчеркнул Андрей Быковский.
Не менее важный проект реализован под руководством Министерства здравоохранения РБ: 800 машин скорой и неотложной медицинской помощи были подключены к единой республиканской навигационной системе.
Одно из перспективных направлений — применение беспилотных летательных систем. Оно позволит достичь принципиально нового уровня обеспечения пространственными данными. Сфера применения беспилотников очень широка. Это мониторинг нефте- и газопроводов, линий электропередач; проектирование и строительство линейных объектов; планирование и контроль дорожных работ; обеспечение безопасности специальных объектов.
Огромным потенциалом для использования беспилотников обладает отрасль сельского хозяйства.
— Одна из наиболее важных задач — мониторинг активности на сельхозземлях, — отметил Андрей Быковский. — Создаваемая совместно с АО «Российские космические системы» система мониторинга активности свяжет сельхозпроизводителей, органы государственного управления и информационные ресурсы региона.
Как сообщили в
В ближайшее время внедрение космических технологий в Башкортостане будет систематизировано.
— Возможности направления огромны. Это оперативное и точное выявление пожаров, оценка состояния водных объектов, мониторинг ситуации на дорогах, ведение картографии и градостроительного планирования. Министерствам и ведомствам необходимо максимально использовать этот потенциал, — добавил Рустэм Марданов.