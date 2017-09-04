В Башкирии появится «дорожная карта» внедрения космических технологий

Как рассказал генеральный директор АО «Транспортный навигационный центр» Андрей Быковский, еще в 2013 году в рамках программы развития спутниковых технологий ГЛОНАСС в Башкортостане была создана региональная навигационно-информационная система республики. Сегодня навигационным оборудованием в республике оснащены все виды категорированного транспорта, создана автоматизированная система управления дорожным движением на региональных дорогах.

Соглашения об информационном обмене подписаны с Гострансом РБ, Ространснадзором, МЧС, Минземимущества, министерствами здравоохранения и ЖКХ. Успешным стал проект с ГУП «Башавтотранс», когда на основе сервисной модели перевозчик получил готовую услугу. За короткий срок было оснащено 2 тысячи единиц транспорта. Экономический эффект оценивается уже в десятки миллионов рублей.

— Кроме того, нашими программистами разработано мобильное приложение «Открытый транспорт», сейчас его ежедневно используют свыше 40 тысяч жителей Уфы, — подчеркнул Андрей Быковский.

Не менее важный проект реализован под руководством Министерства здравоохранения РБ: 800 машин скорой и неотложной медицинской помощи были подключены к единой республиканской навигационной системе.

Одно из перспективных направлений — применение беспилотных летательных систем. Оно позволит достичь принципиально нового уровня обеспечения пространственными данными. Сфера применения беспилотников очень широка. Это мониторинг нефте- и газопроводов, линий электропередач; проектирование и строительство линейных объектов; планирование и контроль дорожных работ; обеспечение безопасности специальных объектов.

Огромным потенциалом для использования беспилотников обладает отрасль сельского хозяйства.

— Одна из наиболее важных задач — мониторинг активности на сельхозземлях, — отметил Андрей Быковский. — Создаваемая совместно с АО «Российские космические системы» система мониторинга активности свяжет сельхозпроизводителей, органы государственного управления и информационные ресурсы региона.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, опыт Башкортостана получил высокую оценку на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 30 августа, в котором принял участие Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. Республика был отмечена как регион, ведущий наиболее активную работу в данном направлении.

В ближайшее время внедрение космических технологий в Башкортостане будет систематизировано. Премьер-министр поручил органам исполнительной власти внести предложения по использованию результатов космической деятельности в отраслях экономики и социальной сферы региона. На их основе будет сформирована соответствующая «дорожная карта».