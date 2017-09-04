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12:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Регулируемую систему отопления планируют установить в 178 донских многоэтажках

Жители Ростовской области смогут экономить на потреблении тепла. Речь идет не о понижении тарифов в преддверии отопительного сезона, а о разумном расходовании ресурсов.

Сделать это можно с помощью установки умных систем. Регулируемые батареи в условиях нашего климата, считают в министерстве ЖКХ — наиболее разумный выбор для региона.

Одному из домов в Азове 56 лет, но по своему техническому оснащению он не уступает элитным столичным новостройкам. На первый взгляд, обычная чугунная батарея, но благодаря двум небольшим приборам, она нагревается до нужной хозяевам температуры. Через каждые четыре часа сама передает показания на единый пульт, и в итоге сокращает квартплату.

«С трехкомнатной квартиры 2 тысяч 300 — 2 тысячи 500 рублей, а у людей, которые экономят выходит 1 тысяча 800 рублей», — говорит старшая дома № 97 по улице З. Космодемьянской Галина Лях.

Все началось с того, что в угловой квартире Галины Александровны температура зимой не поднималась выше 16 градусов. Чтобы исправить ситуацию, ремонт требовался во всем подъезде. В итоге решили менять систему отопления во всем доме.

Капитальный ремонт сделали по программе софинансирования. Тогда систему обновили и установили терморегуляторы. Внутри находится газ, который расширяется, давит на клапан и перекрывает поток воды в батарею.

Когда в этом доме установили суперсовременную систему отопления, как и в любом новом деле возникли проблемы: у одних жильцов оплата сократилась, а у других нет. Оказалось, все дело в шторах — если плотная штора закрывала терморегулятор, то он автоматически настраивался на холодное окно и увеличивал подачу тепла. За 6 лет система не дала ни одного и сбоя. Теперь ее решили взять на вооружение в областном Фонде капитального ремонта.

«Зимы неустойчивые, часто бывают теплые зимы. В такие зимы возникает перетоп, поэтому погодное регулирование системы отопления — важное действие, которое необходимо сделать при капремонте», — отмечает директор Фонда капитального ремонта Ростовской области Владислав Крюков.

С 2015 года подобными энергосберегающими системами в Ростовской области оснастили уже 200 многоэтажек.

«В 2017 году мы планируем охватить программой энергоэффективного капитального ремонта 178 домов. Это позволит нашим жителям в дальнейшем экономить на оплате за отопление. Эта оплата она самая существенная из всех услуг ЖКХ», — комментирует заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.

Если устанавливать регулируемую систему отопления не по программе капитального ремонта, как это было в Азове, то она окупается за 2−3 года.

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