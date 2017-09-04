Девять домов в Калининграде первыми в РФ оборудуют «умными» теплопунктами

Основная задача этих умных теплопунктов — регулировать подачу тепла потребителям в зависимости от погодных условий. Для этого в домах появятся узлы управления и регулирования тепловой энергией.
Подрядчик уже приступает к установке «умных» систем по четырем адресам: Фрунзе, д. 90−96, Краснопрудная, д. 45−51, Аксакова, д. 78−88 и 90−100.
Отметим, что в программе могут участвовать не все желающие: дом не должен быть аварийными и иметь срок эксплуатации не более 5 и менее 60 лет. Также в доме должны быть общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов тепловой и электрической энергии. Кроме того, собственники на общем собрании должны принять решение о переходе на спецсчет по аккумулированию взносов на капремонт.
И только при этих условиях Фонд возместит собственникам часть затрат на установку теплопунктов.