Девять домов в Калининграде первыми в РФ оборудуют «умными» теплопунктами

Отметим, что в программе могут участвовать не все желающие: дом не должен быть аварийными и иметь срок эксплуатации не более 5 и менее 60 лет. Также в доме должны быть общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов тепловой и электрической энергии. Кроме того, собственники на общем собрании должны принять решение о переходе на спецсчет по аккумулированию взносов на капремонт.