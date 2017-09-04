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13:14 (мск), источник: Volga News

Собираемость налогов в Самарской области выросла на 23%

Поступления по налогам и сборам по Самарской области за январь — август 2017 г. в консолидированный бюджет РФ составили 270 млрд рублей.

Источник: Reuters

Это на 51 млрд руб. или на 23,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщил сайт УФНС России по региону.3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., в региональный бюджет 114 млрд рублей.
Налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., что на 16 млрд руб. или на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основной рост поступлений в консолидированный бюджет РФ был получен по платежам за пользование недрами и природными ресурсами в 1,4 раза. По сводной группе акцизов прирост составил 31,2%, по НДС 24,9%, по налогу на прибыль 16,1%.3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., что на 21,1% или на 15 млрд руб. больше аналогичного показателя прошлого года.

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