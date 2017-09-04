Собираемость налогов в Самарской области выросла на 23%

Это на 51 млрд руб. или на 23,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщил сайт УФНС России по региону.3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., в региональный бюджет 114 млрд рублей.

Налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., что на 16 млрд руб. или на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.