Брестская фирма отправила работников в отпуск за свой счет без их согласия

В прокуратуру Бреста поступило коллективное обращение работников ООО «Белспецэлектромонтаж» о нарушении их трудовых прав руководством предприятия. Заявители пожаловались, что по инициативе нанимателя работникам без их согласия предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. В ходе проверки факт подтвердился.

В Брестской области количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства в первом полугодии несколько снизилось. Вместе с тем прокурорами по-прежнему выявляются нарушения трудовых прав граждан, в основном связанных с невыплатой денежных средств при увольнении. Так, житель Бреста пожаловался в прокуратуру на то, что он уволен из СООО «СБА Стройрециклинг» по соглашению сторон, однако причитающиеся при увольнении деньги не получил. По предписанию прокуратуры наниматель перечислил бывшему работнику требуемую сумму.