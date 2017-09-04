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13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Брестская фирма отправила работников в отпуск за свой счет без их согласия

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Руководитель брестской фирмы по требованию прокуратуры привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В прокуратуру Бреста поступило коллективное обращение работников ООО «Белспецэлектромонтаж» о нарушении их трудовых прав руководством предприятия. Заявители пожаловались, что по инициативе нанимателя работникам без их согласия предоставлены отпуска без сохранения заработной платы. В ходе проверки факт подтвердился.

Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда привлекло директора ООО к административной ответственности в виде штрафа.

В Брестской области количество обоснованных обращений граждан в органы прокуратуры о несоблюдении трудового законодательства в первом полугодии несколько снизилось. Вместе с тем прокурорами по-прежнему выявляются нарушения трудовых прав граждан, в основном связанных с невыплатой денежных средств при увольнении. Так, житель Бреста пожаловался в прокуратуру на то, что он уволен из СООО «СБА Стройрециклинг» по соглашению сторон, однако причитающиеся при увольнении деньги не получил. По предписанию прокуратуры наниматель перечислил бывшему работнику требуемую сумму.

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