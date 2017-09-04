Выполнение партпроекта «Городская среда» в Волгоградской области идёт по графику

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С сообщениями выступили глава администрации Волгограда Виталий Лихачёв, глава городского округа Фролово Василий Данков, глава городского округа Михайловка Сергей Фомин.

Выступавшие проинформировали собрание, что все запланированные работы выполняются согласно графикам, серьезных проблем нет, все вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке.

Как сообщил Виталий Лихачёв, в Волгограде в этом году будут благоустроены 43 двора и две общественные территории, на эти цели выделено 448 млн рублей. К концу года плановые задания будут выполнены.

В прошлом году в рамках этой программы, впервые стартовавшей в регионе при поддержке «Единой России», в 58 волгоградских дворах отремонтированы асфальтовое покрытие и смонтирована система освещения, в 67 — появились современные и безопасные детские площадки.

Глава Михайловки Сергей Фомин рассказал, что в городе создана общественная комиссия, в состав которой вошли не только активные жители, но и представители различных политических партий. Подобный шаг себя оправдал, поскольку выяснилась объективная картина состояния михайловских дворов, и намечены адреса, наиболее нуждающиеся в проведении благоустройства. На эти цели выделены без малого 28 млн рублей. Большую помощь оказали федеральный центр и областной бюджет. Определены пять дворов и две общественные территории. Уже сдан в эксплуатацию выставочный зал, благоустроенная площадь около него стала излюбленным местом отдыха горожан.

По сообщению главы Фролово Василия Данкова, во Фролово в программу благоустройства включены три дворовых территории, на которых расположены 12 многоэтажек. Общая сумма финансирования составила почти 17 млн рублей. Работы, ведущиеся под активным общественным контролем, вступают в решающую фазу.