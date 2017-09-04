В Витебской области самая высокая в стране урожайность картофеля

Аграрии региона приступили к уборке картофеля. Этой культурой в области занято 2,5 тыс. га, уже убрано около 10% площадей. Средняя урожайность клубней около 395 ц/га. Это самый высокий показатель в стране — в среднем белорусские картофелеводы выкапывают с каждого гектара по 327,5 ц. «Основные площади картофеля нашего региона — поля Толочинского консервного завода. Здесь под второй хлеб отведено около 900 га. Уборка началась не так давно, пока урожайность составляет 421 ц/га», — уточнили в облсельхозпроде.

В Витебской области продолжается жатва. Убрано более 87% площадей, намолочено около 900 тыс. т зерна при средней урожайности 31,8 ц/га. Ближе всех к финишу хлеборобы Глубокского района, где обмолочено около 96% зерновых и зернобобовых культур. В Сенненском районе убрано 95% площадей, в Витебском, Оршанском и Чашникском районах — 94%.

Самая высокая урожайность в Оршанском и Дубровенском районах — 45,2 ц/га и 42,3 ц/га соответственно. Что касается хозяйств, то лучшие результаты у хлеборобов сельхозпредприятия «Лариновка» Оршанского района — около 70 цга. Высокие показатели у предприятий «Ольговское» и «Рудоково» — более 65 цга.