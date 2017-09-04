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12:53 (мск), источник: ТАСС

«Роснефть» надеется оспорить сумму взыскания с АФК «Система» в вышестоящем суде

Глава компании Игорь Сечин заявил, что будет «смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья», снизив объем претензий до 136 млрд рублей.

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. «Роснефть» изучает решение Арбитражного суда Башкирии, который по иску компании обязал ответчиков АФК «Система» и «Система-Инвест» выплатить в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей, и надеется оспорить эту сумму в вышестоящей инстанции.

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Об этом журналистам в кулуарах саммита БРИКС сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал… Мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции», — сказал он.

Сечин добавил, что компания будет «смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд».

В конце августа 2017 года Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию «Башнефти», которую в 2014 году провели являвшиеся тогда собственниками компании АФК «Система» и «Система-Инвест», способом неправомерного вывода активов. Суд обязал ответчиков выплатить в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей.

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