Глава Минсельхоза Крыма А. Рюмшин: «Регион собрал небывалый урожай зерновых»

Источник: Reuters

— Начнем с урожая-рекордсмена. Андрей Васильевич, действительно ли большое значение имели семена с юга России, которые полуостров начал использовать по рекомендации Минсельхоза РФ? Говорят, что ростовская селекция проявила себя в Крыму особенно хорошо.

— Аграрии Крыма в 2016 году получили на развитие порядка 1,7 млрд рублей из федерального бюджета в виде субсидий. Эти средства позволили закупить высококачественный семенной материал зерновых культур (элита, суперэлита), минеральные удобрения и средства защиты, а также обновить парк сельскохозяйственной техники. Слаженная работа министерства и сельхозуправлений районов при максимальной поддержке правительства республики позволили в нынешнем году собрать небывалый урожай ранних зерновых культур — 1,7 млн тонн.

Структура сортовых посевов озимой пшеницы в Крыму в текущем году представлена 96 сортами краснодарской, ставропольской, ростовской, одесской селекции.

Читайте также Скота в Крыму стало меньше

В последнее время аграрии республики особое внимание уделяют сортам селекции федеральных государственных бюджетных научных учреждений «Донской зональный научно — исследовательский институт сельского хозяйства» и «Аграрный научный центр «Донской» (оба — Ростовская область), так как условия этого региона по своим почвенно-климатическим условиям наиболее схожи с крымскими.

Испытания, проведенные на сортоиспытательных участках крымского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия», свидетельствуют о высоком потенциале сортов ростовской селекции.

— Планируется ли в нынешнем году проведение зерновых интервенций на Крымской бирже? В каких объемах?

— Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по состоянию на сегодня не довело объемы приобретения сельскохозпродукции у товаропроизводителей в ходе государственных закупочных интервенций и не объявляло начало интервенций в отношении урожая 2017 года.

В случае принятия такого решения соответствующая информация появится на официальном сайте Минсельхоза Крыма.

— Каков прогноз на урожай поздних зерновых? Сколько гектаров занято ими в текущем году?

— Сельхозтоваропроизводители Крыма 25 июля приступили к уборке поздних зерновых и технических культур.

По оперативным сведениям, хозяйствам республики в текущем году предстоит убрать более 9,626 тыс. га поздних зерновых, в том числе кукурузы на зерно — 2,816 тыс. га, проса — 2,080 тыс. га, сорго — 0,125 тыс. га.

На сегодняшний день фактически обмолочено 67,7% поздних зерновых культур, намолочено 8,6 тыс. тонн со средней урожайностью 13,3 ц/га.

— Погода неплохо сказалась на зерновых, но подпортила «жизнь» плодово-ягодным. Сколько фруктов и ягод соберет Крым после весенних заморозков и града?

— Министерство прогнозирует некоторое снижение валового сбора плодово-ягодной продукции.

Резкое понижение температуры воздуха до -6°С 26—27 апреля привело к серьезным повреждениям многолетних плодово-ягодных насаждений в отдельных регионах Крыма. По предварительным расчетам, от заморозков только на территории Нижнегорского, Первомайского и Красногвардейского районов пострадали многолетние семечковые (яблоня и груша) и косточковые насаждения (слива, черешня, персик и абрикос) на общей площади более 2,2 тыс. га.

Кроме того, по оперативным данным Росгидромета по Республике Крым, зафиксировано выпадение града на территории трех муниципальных образований. По предварительным сведениям, пострадали насаждения яблони АО «Крымская фруктовая компания» на площади 1115 га. Повреждено до 40% выращенной продукции. Сильно поврежден листовой аппарат.

— Сколько гектаров в Крыму занимают сейчас сады? Увеличится ли их площадь в 2017 году?

— По данным статистики, площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений на начало года составляла более 12,49 тыс. га. Площадь весенней закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составляет 304,4 га, площадь раскорчеванных непродуктивных насаждений — 686 га. До конца года предприятия отрасли планируют заложить еще 248,6 га насаждений.

— Массовая уборка винограда уже стартовала. Какие прогнозы на урожай?

— Виноградарские хозяйства республики 17 августа приступили к промышленной уборке винограда урожая 2017 года.

В нынешнем году планируется собрать винограда в объеме не ниже уровня прошлого года.

Плановая уборочная площадь в Крыму составляет 15,3 тыс. га. По состоянию на 31 августа убраны 215 га, собрано порядка 787 тонн винограда.

В 2016 году из-за низкой естественной влагообеспеченности в отдельных регионах Крыма в период вегетации виноградников фактически во всех категориях хозяйств, по данным статистики, собрано 56,3 тыс. тонн винограда (или 96,6% к уровню 2015 года).

— Сколько овощей планируем собрать в текущем году?

— В планах собрать 35 тысяч тонн овощей открытого грунта.

— По вашим оценкам, в достаточной ли мере представлены крымские фрукты и овощи на рынках и в супермаркетах «материкой» России? Назовите основные регионы-потребители.

— В Крыму, помимо собственных плодов и овощей, реализуется продукция из других регионов России, поэтому в период сбора урожая возникает сезонный переизбыток. Его отправляют в другие субъекты РФ.

Самая широкая география поставок у яблок. Персики идут в Московскую, Ленинградскую, Самарскую, Ростовскую области, Краснодарский край, в Бурятию и Татарстан; абрикосы — в Краснодар, Самару, Санкт-Петербург, Московскую, Самарскую и Ростовскую области. Нашу черешню можно купить в Краснодарском крае, Самарской и Ростовской областях. Слива и виноград поставляется из Крыма в Бурятию, лук — в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Волгоградскую области. Томаты везут в Москву, Московскую, Ленинградскую и Тульскую области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), картофель — в Свердловскую область, морковь — во Владимир, Санкт-Петербург, Свердловскую область. Крымские огурцы отправляют в столицу России и ХМАО.

— Площадь орошаемых земель в Крыму, по оценкам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, сократилась с 2014 года на 92% из-за проблем с водоснабжением, вызванных перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, прекращено производство риса. Чем заняты территории, где раньше выращивали рис?

— Республика Крым, как известно, находится в зоне рискованного земледелия. Погодные условия существенно влияют на урожайность и объем произведенной сельхозпродукции.

Главная проблема для агропромышленного комплекса региона — отсутствие гарантированного орошения сельхозугодий ввиду блокирования работы Северо-Крымского канала. До 2014 года водообеспечение республики на 86,7% осуществлялось за счет днепровской воды, поступающей по этому каналу.

Без гарантированного орошения практически полностью из севооборота выбыли такие влагозависимые культуры, как: рис и соя, — ранее успешно возделываемые в регионе, площади под кукурузой сокращены в разы.

Аграрии переориентируются на приобретение семян сельскохозяйственных культур засухоустойчивых сортов. На землях, на которых выращивался рис, сейчас успешно возделываются зерновые и технические культуры.

— Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев два года назад заявлял, что импортозамещение морепродуктов силами российских предприятий уже является реальностью. В каких объемах выращиваются мидии и устрицы в Крыму?

— Достаточно высоким был и остается потенциал Крыма в рыбной отрасли. Рыбохозяйственный комплекс включает в себя рыбодобывающую, рыбоводную и рыбоперерабатывающую отрасли, они представлены 346 субъектами хозяйствования. За 2016 год вылов пользователей республики в Азово-Черноморском бассейне составил 20,3 тыс. тонн — на 26,2% больше, чем за 2015 год.

За первое полугодие 2017 года аквафермеры Крыма вырастили 777 тонн товарной рыбы, в том числе 95 тонн устриц и мидий.

— По данным Крымстата, поголовье свиней в регионе снизилось к 1 июля 2017 года до 132,2 тыс. голов (на 15,2% меньше, чем было на ту же дату год назад). С чем это связано — только с АЧС?

— В 2016—2017 годах впервые на территории республики зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). При ликвидации последствий АЧС проводились мероприятия по отчуждению поголовья свиней у сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, что привело к его значительному снижению и дальнейшему сдерживанию наращивания.

По состоянию на 1 августа 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года во всех категориях хозяйств поголовье свиней сократилось на 16,3%, или на 25,4 тыс. голов. Так как удельный вес производства свинины на убой составляет 30% от общего объема производства скота и птицы на убой, такое сокращение поголовья свиней влечет за собой снижение общего показателя по республике.

В связи с ликвидацией свинопоголовья в очагах АЧС, учитывая наличие поддержки скотоводства в регионе субсидированием сохраненного поголовья коров, овцематок и ярок старше года, для поддержания обеспеченности Крыма в свинине на должном уровне проводится работа по увеличению уровня биологической защиты свиноводческих хозяйств.

— Какая поддержка оказывается сегодня крымским сельхозпроизводителям государством и региональным правительством?

— Господдержка агропромышленного комплекса осуществляется в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015−2020 годы.

Начиная с 2017 года, государственная поддержка сельского хозяйства региона предоставляется на общих основаниях с остальными субъектами Российской Федерации. В текущем году в Крыму она составит 2,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,752 млрд рублей, из республиканского — 340,5 млн рублей.

— Каков совокупный объем частных инвестиций в отрасль с момента воссоединения Крыма с Россией?

— Сбалансированная региональная политика и рост объемов господдержки АПК способствуют росту инвестиционной привлекательности отрасли. Между Советом министров республики и инвесторами с 2015 года подписано 51 соглашение о реализации инвестпроектов, ожидаемый объем инвестиций по ним — более 57,1 млрд рублей, планируется создать около 9 тысяч постоянных рабочих мест и порядка 600 — сезонных.

— Назовите крупнейшие реализуемые инвестпроекты в сфере с/х в Крыму.

— Приведу несколько примеров.

Акционерное общество «Крымская фруктовая компания» — крупнейший производитель фруктов в Крыму: общая площадь обрабатываемых садов на текущий момент — более 1,5 тыс. га. В 2016 году посажено 162 га новых садов, на 2017 и 2018 годы планируется закладывать по 300 га садов ежегодно. Общий объем инвестиций в проект посадки многолетних насаждений — более 2,157 млрд рублей: на 2016 год — 331,4 млн рублей, на 2017−2019 годы — по 608,85 млн рублей ежегодно.

Для обеспечения полива таких площадей реализуются инвестпроекты по строительству новых систем капельного орошения. Общий объем инвестиций в проект на 2016−2018 годы составит 367,5 млн рублей.

Предприятие покупает современную технику под новые посадки садов: в 2016 году — на 18,2 млн рублей, в 2017—2019 годах — на 390 млн рублей.

Запланировано и уже согласовано с министерством сельского хозяйства Крыма строительство дополнительных холодильников на 30 тысяч и 15 тысяч тонн с регулируемой газовой средой.

Между ООО «Наш Крым» и Советом министров республики в 2016 году заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию виноградарства на базе имущественного комплекса завода «Виноградный». Прогнозный объем инвестиций — 1,029 млрд рублей. В прошлом году посажено 110 га молодых виноградников, посеяно 100 га бобовых, вспахано 400 га земли, которая не обрабатывалась более 20 лет, приобретена техника в лизинг.

Предприятие «Дружба народов Нова» реализует инвестиционный проект по реконструкции комбикормового завода АО «Урожайненский КХП» на 500 млн рублей. Предусматривается замена оборудования, строительство дополнительных складов, капремонт производственных помещений. Реализация проекта позволит наладить производство полноценных гранулированных комбикормов для птицы, крупного рогатого скота и свиней с вводом жидких компонентов по современным рецептам и технологиям, которое отсутствует в Крыму. Планируемый объем производства — 300 тыс. тонн комбикормов в год. Срок ввода в эксплуатацию модернизированного комбикормового завода — декабрь этого года.

В 2017 году наблюдается активизация инвестиционной активности в агропромышленном комплексе Крыма. Ожидаемый объем инвестиций в текущем году — более 3 млрд рублей.

ООО «Крым агро цех» (Красногвардейский район) в 2017—2018 годах планирует провести реконструкцию животноводческой фермы и увеличить поголовье дойного стада на 1200 голов. Предусмотрено вложение в нынешнем году 100 млн рублей в реконструкцию фермы, 109 млн рублей — в увеличение поголовья коров (планируется приобретение нетелей голштинской породы венгерского поставщика Hunland Trade Kft.).

В 2018 году на реконструкцию фермы будут направлены 300 млн рублей, на увеличение поголовья коров — 109 млн рублей (ожидается приобретение 600 голов нетелей голштинской породы того же поставщика).

ООО «Обильное» планирует строительство в 2017 году и сдачу в эксплуатацию в 2018 году оптово-распределительного центра на 35 тысяч тонн единовременного хранения овощей с объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей.

Еще один инвестпроект — тепличный комбинат «Белогорский», это один из активов группы компаний «Горкунов». Заключено инвестиционное соглашение, в рамках которого уже прошел государственную регистрацию договор аренды земельного участка площадью 32 га сроком на 49 лет.

Цель проекта — строительство тепличного комбината площадью 17 га с применением новейших технологий. Готовая продукция — томаты урожайностью 95 кг на 1 кв. м — будет реализовываться через собственную сеть торговых домов ГК «Горкунов» по всей территории РФ.