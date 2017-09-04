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16:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэрия Калининграда изымает три земельных участка на улице Баранова под пешеходную зону

Администрация Калининграда изымает три земельных участка на улице Баранова под пешеходную зону. Соответствующее постановление за подписью главы города Александра Ярошука опубликовано на сайте мэрии.

Как указано в документе, власти изымают участки с кадастровыми номерами 39:15:131706:12, 39:15:131705:30 и 39:15:131705:32, все они предоставлены в аренду. Общая площадь земель составляет 1678 квадратных метров.

Пользователям направят копии постановления. Чиновники комитета муниципального имущества и земельных ресурсов должны заказать оценку участков и провести переговоры с арендаторами по поводу условий изъятия.

Улицу Баранова планируют сделать транспортно-пешеходной от Горького до Пролетарской. Как сообщал директор управляющей компании Центрального рынка Сергей Званок, со стороны башни Врангеля, на месте развалов с товарами б/у, появится территория с лавочками, фонарями и клумбами. С другой стороны улицы обустроят два ряда для машин и парковку на 40−50 мест.

Из-за реконструкции власти планируют убрать торговые павильоны, которые располагаются вдоль дороги. Предприниматели опасаются, что в таком случае останутся без работы. Однако в мэрии заверили, что все торговцы получат места в новом комплексе, который построят на месте промтоварной части Центрального рынка.

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