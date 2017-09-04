Мэрия Калининграда изымает три земельных участка на улице Баранова под пешеходную зону

Как указано в документе, власти изымают участки с кадастровыми номерами 39:15:131706:12, 39:15:131705:30 и 39:15:131705:32, все они предоставлены в аренду. Общая площадь земель составляет 1678 квадратных метров.
Пользователям направят копии постановления. Чиновники комитета муниципального имущества и земельных ресурсов должны заказать оценку участков и провести переговоры с арендаторами по поводу условий изъятия.
Улицу Баранова планируют сделать транспортно-пешеходной от Горького до Пролетарской. Как сообщал директор управляющей компании Центрального рынка Сергей Званок, со стороны башни Врангеля, на месте развалов с товарами б/у, появится территория с лавочками, фонарями и клумбами. С другой стороны улицы обустроят два ряда для машин и парковку на 40−50 мест.
Из-за реконструкции власти планируют убрать торговые павильоны, которые располагаются вдоль дороги. Предприниматели опасаются, что в таком случае останутся без работы. Однако в мэрии заверили, что все торговцы получат места в новом комплексе, который построят на месте промтоварной части Центрального рынка.