Уборочная в Иркутской области идёт по графику
Погода немного изменила планы аграриям, но в целом уборочная идёт по графику.
Погода немного изменила планы аграриям, но в целом уборочная идёт по графику.
— Урожайность неплохая у нас — 21 центнер с гектара, это вторая по урожайности зерновых в СФО. А если говорить об урожайности в КФК, то мы — Иркутская область — занимаем лидирующие позиции в СФО. Поэтому, думаю, план по зерновым в этом году выполним. Мы поставили задачу произвести 792 тысячи тонн зерновых, 620 тысяч тонн картофеля и 170 тысяч тонн овощей, — говорит министр сельского хозяйства иркутской области Илья Сумароков.