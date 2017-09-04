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14:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Уборочная в Иркутской области идёт по графику

Погода немного изменила планы аграриям, но в целом уборочная идёт по графику.

Источник: Вести Иркутск

Из-за жары, которая стояла в регионе в июне, зерновые созрели на 10−15 дней раньше срока, поэтому техника на поля вышла уже в конце августа. Сейчас в закромах Прибайкалья уже 200 тысяч тонн зерновых. Силоса и сенажа заготовили на уровне прошлого года, а вот запасы сена пока ниже. Но специалисты говорят, что этот сельхозсезон выдался хорошим. И если в сентябре погода сюрпризов не преподнесёт, потребности области по зерновым и кормовым будут полностью закрыты.

— Урожайность неплохая у нас — 21 центнер с гектара, это вторая по урожайности зерновых в СФО. А если говорить об урожайности в КФК, то мы — Иркутская область — занимаем лидирующие позиции в СФО. Поэтому, думаю, план по зерновым в этом году выполним. Мы поставили задачу произвести 792 тысячи тонн зерновых, 620 тысяч тонн картофеля и 170 тысяч тонн овощей, — говорит министр сельского хозяйства иркутской области Илья Сумароков.

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