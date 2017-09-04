Уборочная в Иркутской области идёт по графику

Из-за жары, которая стояла в регионе в июне, зерновые созрели на 10−15 дней раньше срока, поэтому техника на поля вышла уже в конце августа. Сейчас в закромах Прибайкалья уже 200 тысяч тонн зерновых. Силоса и сенажа заготовили на уровне прошлого года, а вот запасы сена пока ниже. Но специалисты говорят, что этот сельхозсезон выдался хорошим. И если в сентябре погода сюрпризов не преподнесёт, потребности области по зерновым и кормовым будут полностью закрыты.