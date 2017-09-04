Часть жителей Челябинска остается без горячей воды

Так, в Советском районе без горячего водоснабжения остаются шесть домов, в Ленинском районе девять. Три дома без горячей воды в Центральном районе. Еще три в Курчатовском. Где-то управляющие компании ведут работы по замене бойлеров, а где-то еще не найдено взаимопонимание с жителями. Далеко не все хотят из своего кармана «скидываться» на покупку бойлера.