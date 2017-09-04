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13:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Часть жителей Челябинска остается без горячей воды

Часть жилых домов в Челябинске остается без горячей воды. До сих пор не выполнены работы по замене бойлеров.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Так, в Советском районе без горячего водоснабжения остаются шесть домов, в Ленинском районе девять. Три дома без горячей воды в Центральном районе. Еще три в Курчатовском. Где-то управляющие компании ведут работы по замене бойлеров, а где-то еще не найдено взаимопонимание с жителями. Далеко не все хотят из своего кармана «скидываться» на покупку бойлера.

«По всем этим домам вопрос решается. Работают управляющие компании, теплоснабжающие организации. К началу отопительного сезона все челябинцы будут с горячей водой», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, бойлер является общедомовым имуществом, и решение о его ремонте и порядке финансирования работ необходимо принять собственникам жилья. Причем сделать это нужно оперативно.

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