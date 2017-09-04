По выходным дням электричек к морю станет меньше

В направлении Светлогорска не будет курсировать 6 пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:40, 14:05 и 16:21; из Светлогорска в 14:03, 15:21 и 18:14). На Зеленоградском направлении с 3 сентября и далее по воскресным дням отменяется шесть пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:14, 13:26 и 16:30; из Зеленоградска в 13:10, 15:25 и 18:46). Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.