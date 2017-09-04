По выходным дням электричек к морю станет меньше
Пригородные поезда приморского направления, назначенные на летний период, отменены.
Пригородные поезда приморского направления, назначенные на летний период, отменены.
В направлении Светлогорска не будет курсировать 6 пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:40, 14:05 и 16:21; из Светлогорска в 14:03, 15:21 и 18:14). На Зеленоградском направлении с 3 сентября и далее по воскресным дням отменяется шесть пригородных поездов (отправлением из Калининграда в 12:14, 13:26 и 16:30; из Зеленоградска в 13:10, 15:25 и 18:46). Об этом сообщила
«Со 2 сентября в связи с фактическим завершением сезона массового отдыха пассажиров и снижением пассажиропотока на Светлогорском и Зеленоградском направлениях, отменяется курсирование нескольких пригородных поездов, назначавшихся по субботним и воскресным дням», — объяснили в КЖД почему количество поездов до моря станет меньше.
При этом в дни проведения Мирового Чемпионата Фейерверков (2, 9, 16, 23, 30 сентября) курсирование данных поездов сохраняется.