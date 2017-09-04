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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Помещения ТРК «Столица» выставлены на продажу за 390 млн

Имущество обанкротившегося совладельца ТРК «Столица» — компании «ПермьСтройИнвест» — выставлено на торги.

На аукционе единым лотом будут реализованы помещения ТРК общей площадью 5,5 тыс.кв.м и оборудование. Имущество находятся в залоге у АО «Альфа-Банк». Начальная стоимость актива составляет 389,8 млн руб., размер задатка — 20%. Торги пройдут на электронной площадке 3 октября этого года.

ТРК «Столица» в Перми (ул. Мира, 41/1) был введен в эксплуатацию в конце 2004 года, став одним из первых объектов такого типа в городе. Общая площадь — 32 тыс. кв. м, высота — три этажа плюс цоколь. Основным инвестором и девелопером проекта выступал холдинг DVI Group, соинвесторами — сеть бытовой техники «М. Видео», ГК «Алендвик», продуктовый ритейлер «Семья», «Спортмастер» и еще ряд компаний. Помимо торговых галерей, в ТРК размещается пятизальный кинотеатр «Киномакс» (2 тыс. кв. м), фудкорт (1,5 тыс. кв. м), боулинг (2,7 тыс. кв. м). У объекта сегодня несколько собственников (физические и юридические лица). «ПермьСтройИнвесту», который аффилирован с DVI Group, принадлежат офисные и торговые площади, в том числе бутиковые галереи.

Иски о банкротстве ряда компаний холдинга DVI Group были поданы в различные суды осенью 2015 года. С заявлениями о несостоятельности обратились несколько кредиторов, в том числе крупнейший — Альфа-Банк, который ранее выдал юрлицам группы несколько кредитов в валюте. В ноябре прошлого года «ПермьСтройИнвест» было признано банкротом. Рыночная стоимость принадлежащих ему помещений была оценена в 468 млн руб. Актив предполагалось выставить на реализацию за 322 млн руб. (без НДС) — за 80% от рыночной стоимости.

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