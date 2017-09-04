Поляки намерены перекопать Балтийскую косу уже в 2018 году

По словам чиновника, канал через Балтийскую косу будет построен в поселке Новый Мир. Витковски отметил, что выбор подрядчика начнется в III квартале 2018 года.

«Учитывая выбор генерального подрядчика и процедуру обжалования, все это займет несколько месяцев. При условии, что могут быть обжалования решения, со всей уверенностью я могу сказать, что первую лопату под строительство канала мы погрузим в землю в ноябре 2018 года», — цитирует замминистра издание.