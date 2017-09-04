Поляки намерены перекопать Балтийскую косу уже в 2018 году

По словам чиновника, канал через Балтийскую косу будет построен в поселке Новый Мир. Витковски отметил, что выбор подрядчика начнется в III квартале 2018 года.
«Учитывая выбор генерального подрядчика и процедуру обжалования, все это займет несколько месяцев. При условии, что могут быть обжалования решения, со всей уверенностью я могу сказать, что первую лопату под строительство канала мы погрузим в землю в ноябре 2018 года», — цитирует замминистра издание.
Напомним, решение о строительстве канала через Балтийскую косу правительством Польши было принято в мае 2016 года. По плану длина канала составит 1,3 километра, глубина 5 метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых. То есть, фактически, Эльблонг станет полноценным морским портом. Экологи считают, что перекоп косы угрожает уникальной экосистеме залива.