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15:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Поляки намерены перекопать Балтийскую косу уже в 2018 году

Начало работ по перекопке Балтийской косу запланировано на ноябрь следующего года. Уже во втором квартале 2018 года должно быть готово экологическое заключение, по этому вопросу. Об этом сообщил заместитель министра морского транспорта Польши Гжегож Витковски, передает Польский культурный центр со ссылкой на издание Trojmiasto.onet.pl.

По словам чиновника, канал через Балтийскую косу будет построен в поселке Новый Мир. Витковски отметил, что выбор подрядчика начнется в III квартале 2018 года.

«Учитывая выбор генерального подрядчика и процедуру обжалования, все это займет несколько месяцев. При условии, что могут быть обжалования решения, со всей уверенностью я могу сказать, что первую лопату под строительство канала мы погрузим в землю в ноябре 2018 года», — цитирует замминистра издание.

Напомним, решение о строительстве канала через Балтийскую косу правительством Польши было принято в мае 2016 года. По плану длина канала составит 1,3 километра, глубина 5 метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых. То есть, фактически, Эльблонг станет полноценным морским портом. Экологи считают, что перекоп косы угрожает уникальной экосистеме залива.

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