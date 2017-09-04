В Воронежской области на ремонт дорог и мостов потратят около 400 млн рублей

Источник: Вести - Воронеж

Стартовая стоимость контрактов, опубликованных на сайте госзакупок в начале августа, составляла 466,4 млн рублей. Окончательная снизилась до 387,76 млн. В двух случаях аукционная комиссия признала торги несостоявшимися. Экономия бюджетных средств по итогам тендеров составила 1,4 млн рублей.

Заказчиком работ является департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Финансироваться работы будут за счет средств федерального бюджета.

Подрядчики в течение 2017 и 2018 годов построят автомобильную дорогу «М4 “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск» — село Красное в Новохоперском районе, отремонтируют магистрали в Острогожском, Аннинском, Бобровском и Лискинском районах, а также два мостовых перехода в Эртильском районе. Торги на право выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги «М-4 “Дон” — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач» конкурсная комиссия признала несостоявшимися. Работы по изготовление и монтаж наплавного моста через реку Дон на дороге «Воронеж — Луганск» — Давыдовка в Острогожском районе не заинтересовали никого.

ООО «Россошанское ДРСУ № 1» стало победителем сразу трех аукционов — на выполнение работ по реконструкции дороги «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе за 52,3 млн рублей, ремонту магистралей общего пользования регионального или межмуниципального значения в Аннинском и Бобровском районах за 100,67 млн рублей, а также реконструкции дороги «М-4 “Дон” — Лиски» в Лискинском районе за 115,37 млн рублей.

Тендер на строительство автомобильной дороги «М-4 “Дон” — Бобров — Таловая — Новохоперск» — село Красное в Новохоперском районе выиграло ООО «БДРСУ № 2». Компания выполнит работы за 14,59 млн рублей, что на 73,34 тыс. рублей ниже их исходной стоимости.