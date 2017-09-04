Энергетики объяснили отмену движения трамваев в Зеленом Луге
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Трамваи из диспетчерской станции «Зеленый луг» перестали ходить
МИНСК, 4 сен — Sputnik. Трамваи из диспетчерской станции «Зеленый луг» перестали ходить
Многие минчане утром в понедельник столкнулись с неудобствами
Как пояснили в понедельник в «Минскэнерго», трамваи отменили
«РУП “Минскэнерго” в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщили в организации.
Организация извинилась за доставленные неудобства. В «Минсктрансе» случившееся пока не комментировали — неизвестно также и то, необходимо ли покупать новый талон на проезд тем, кто после автобуса пересаживается на трамвай для продолжения движения по маршруту.