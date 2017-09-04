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14:18 (мск), источник: Sputnik.by

Энергетики объяснили отмену движения трамваев в Зеленом Луге

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Трамваи из диспетчерской станции «Зеленый луг» перестали ходить из-за просевшего грунта на одном из участков, где последний год ведутся работы по реконструкции, сообщили в понедельник в «Минскэнерго».

Источник: Sputnik.by

Многие минчане утром в понедельник столкнулись с неудобствами из-за отмены трамвайных маршрутов со стороны ДС «Зеленый луг». От улицы Красной и до самой диспетчерской станции не ходил ни один из маршрутов, а вместо них курсировали автобусы.

Как пояснили в понедельник в «Минскэнерго», трамваи отменили из-за того, что на одной из линий трамвайных путей после сильных дождей в ночь с воскресенья на понедельник просел грунт. Там же с мая прошлого года проходят работы по реконструкции тепломагистрали.

«РУП “Минскэнерго” в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщили в организации.

Организация извинилась за доставленные неудобства. В «Минсктрансе» случившееся пока не комментировали — неизвестно также и то, необходимо ли покупать новый талон на проезд тем, кто после автобуса пересаживается на трамвай для продолжения движения по маршруту.

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