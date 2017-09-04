Энергетики объяснили отмену движения трамваев в Зеленом Луге

Источник: Sputnik.by

Многие минчане утром в понедельник столкнулись с неудобствами из-за отмены трамвайных маршрутов со стороны ДС «Зеленый луг». От улицы Красной и до самой диспетчерской станции не ходил ни один из маршрутов, а вместо них курсировали автобусы.

Как пояснили в понедельник в «Минскэнерго», трамваи отменили из-за того, что на одной из линий трамвайных путей после сильных дождей в ночь с воскресенья на понедельник просел грунт. Там же с мая прошлого года проходят работы по реконструкции тепломагистрали.

«РУП “Минскэнерго” в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщили в организации.