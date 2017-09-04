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13:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улицу Большевистскую в Новосибирске полностью перекроют на одну ночь

Причина — возведение надземного пешеходного перехода, предупреждающие знаки установят заранее, рассказали в муниципалитете.

Улицу Большевистскую в Новосибирске полностью перекроют на одну ночь, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В ночь с 9 на 10 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Большевистской в районе остановки «Речной вокзал». Причина — строительство надземного пешеходного перехода.

Как рассказали представители служб организации дорожного движения, с 22 часов 9 сентября за зоной перекрытия будут расставлены экипажи ДПС, светофорные объекты начнут переключать в режим желтого мигания, по периметру установят специальные ограждения, на границах закрытого участка будут работать сотрудники ЧОП.

Движение общественного, автомобильного транспорта, а также пешеходное движение на участке от Северного спуска до Южного спуска Октябрьского моста будет запрещено. Вход на станцию метро «Речной вокзал» закроют до 7 часов 10 сентября, вход на станцию будет возможен с ул. Восход.

«Объезд транспорта, движущегося со стороны Центрального района в направлении Советского района, предусмотрен через Северный спуск, Октябрьский мост с разворотом на пл. Лыщинского и Южный спуск. Объезд транспорта, движущегося со стороны Советского района, предусмотрен через Южный спуск, ул. Восход с разворотом на ул. Нижегородской и Северный спуск», — рассказали в мэрии.

«Остановки общественного транспорта будут сдвинуты по ходу движения как в сторону Академгородка, так и в сторону центра города. В течение недели до дня монтажа надземного перехода будут вестись разъяснительные мероприятия с размещением информационных объявлений, оповещением транспортных предприятий города. Это — временные неудобства — всего лишь на одну ночь. По плану-графику 10 сентября в 7 часов движение по ул. Большевистской откроется, основные и вспомогательные работы будут завершены, все ограждения демонтируют», — рассказал начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии города Новосибирска Валерий Гореев.

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