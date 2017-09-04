Улицу Большевистскую в Новосибирске полностью перекроют на одну ночь, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

В ночь с 9 на 10 сентября будет полностью перекрыто движение на улице Большевистской в районе остановки «Речной вокзал». Причина — строительство надземного пешеходного перехода.

Как рассказали представители служб организации дорожного движения, с 22 часов 9 сентября за зоной перекрытия будут расставлены экипажи ДПС, светофорные объекты начнут переключать в режим желтого мигания, по периметру установят специальные ограждения, на границах закрытого участка будут работать сотрудники ЧОП.

Движение общественного, автомобильного транспорта, а также пешеходное движение на участке от Северного спуска до Южного спуска Октябрьского моста будет запрещено. Вход на станцию метро «Речной вокзал» закроют до 7 часов 10 сентября, вход на станцию будет возможен с ул. Восход.

«Объезд транспорта, движущегося со стороны Центрального района в направлении Советского района, предусмотрен через Северный спуск, Октябрьский мост с разворотом на пл. Лыщинского и Южный спуск. Объезд транспорта, движущегося со стороны Советского района, предусмотрен через Южный спуск, ул. Восход с разворотом на ул. Нижегородской и Северный спуск», — рассказали в мэрии.