Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода. Согласно информации, цель фестиваля — это формирование перечня молодежных предпринимательских проектов, направленных на перспективное развитие Нижнего Новгорода.

В числе проектов, которые будут представлены: социальные и культурные акции, городские конкурсы и праздники, медийные и дизайнерские решения, связанные с развитием, как городской инфраструктуры, так и бренда нашего города. Участниками Фестиваля уже стали около двух тысяч студентов.

«Часто именно на последних курсах вуза студенты начинали свои предпринимательские инициативы, и многие из них существуют до сих пор. Сегодняшние студенты через пять лет будут во многом определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы очень важны для города», — сказала на открытии фестиваля глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

По ее словам, городская Дума совместно с администрацией сейчас разрабатывает положение о муниципально-частном партнерстве и положение о концессионном соглашении, которые позволят предпринимателям запускать новые, полезные для города и горожан проекты.

«Мы должны сделать так, чтобы люди, которые выходят из стен университета, были готовы стать предпринимателями в широком смысле этого слова. Если глава города сегодня здесь, поддерживает наш фестиваль, то все удастся. Я очень горжусь тем, что наши выпускники возглавляют такие города, как Нижний Новгород, и желаю главе города больших успехов. Во всяком случае, Нижегородский университет поможет во всех ее начинаниях», — сказал ректор ННГУ Евгений Чупрунов.