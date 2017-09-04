Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде
Фестиваль предпринимательских проектов, который будет проходить на площадках ведущих нижегородских вузов, открылся 4 сентября 2017 года.
Фестиваль предпринимательских проектов, который будет проходить на площадках ведущих нижегородских вузов, открылся 4 сентября 2017 года.
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В числе проектов, которые будут представлены: социальные и культурные акции, городские конкурсы и праздники, медийные и дизайнерские решения, связанные с развитием, как городской инфраструктуры, так и бренда нашего города. Участниками Фестиваля уже стали около двух тысяч студентов.
«Часто именно на последних курсах вуза студенты начинали свои предпринимательские инициативы, и многие из них существуют до сих пор. Сегодняшние студенты через пять лет будут во многом определять уровень и комфорт жизни в Нижнем Новгороде, поэтому все их инициативы очень важны для города», — сказала на открытии фестиваля глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.
По ее словам, городская Дума совместно с администрацией сейчас разрабатывает положение о
«Мы должны сделать так, чтобы люди, которые выходят из стен университета, были готовы стать предпринимателями в широком смысле этого слова. Если глава города сегодня здесь, поддерживает наш фестиваль, то все удастся. Я очень горжусь тем, что наши выпускники возглавляют такие города, как Нижний Новгород, и желаю главе города больших успехов. Во всяком случае, Нижегородский университет поможет во всех ее начинаниях», — сказал ректор ННГУ Евгений Чупрунов.
Работа фестиваля продлится до 10 сентября 2017 года.