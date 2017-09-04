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14:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Любинском проспекте все-таки установят рекламу

Речь идет о малых конструкциях, стелах и флагах.

Сегодня, 4 сентября, на заседании межведомственной комиссии по предварительному согласованию схем размещения рекламных конструкций в министерстве имущественных отношений Омской области обсудили перспективу установки рекламных конструкций в центре города.

Раньше сообщалось, что исторический центр, Любинский проспект освободят от наружки. Однако теперь, видимо, чиновники пересмотрели свои радикальные взгляды.

Однако коррективы были внесены: на улице Ленина оставят только малые конструкции, стелы и флаги, передает «Новый Омск». Какого формата планируется размещать рекламу, предвыборную, общественную или социальную, пока не понятно.

Тем не менее на сегодняшнем заседании так и не пришли к единому мнению, как использовать 116 рекламных мест. Вопрос решили согласовать с бизнесменами.

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