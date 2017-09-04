В Омске на Любинском проспекте все-таки установят рекламу
Речь идет о малых конструкциях, стелах и флагах.
Речь идет о малых конструкциях, стелах и флагах.
Сегодня, 4 сентября, на заседании межведомственной комиссии по предварительному согласованию схем размещения рекламных конструкций в министерстве имущественных отношений Омской области обсудили перспективу установки рекламных конструкций в центре города.
Раньше сообщалось, что исторический центр, Любинский проспект освободят от наружки. Однако теперь, видимо, чиновники пересмотрели свои радикальные взгляды.
Однако коррективы были внесены: на улице Ленина оставят только малые конструкции, стелы и флаги, передает «Новый Омск». Какого формата планируется размещать рекламу, предвыборную, общественную или социальную, пока не понятно.
Тем не менее на сегодняшнем заседании так и не пришли к единому мнению, как использовать 116 рекламных мест. Вопрос решили согласовать с бизнесменами.