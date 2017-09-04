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14:37 (мск), источник: КрымPress

Феодосия и Евпатория расширяют международные связи

Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России — вице-премьера РК Георгия Мурадова.

Заключить соглашения планируется в ноябре на конференции «Крым в международном контексте». По словам Мурадова, называть сейчас европейские города преждевременно из-за возможной реакции Киева. На конференции также планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегаций.

Отметим, что у Феодосии и Евпатории уже есть несколько городов-побратимов в европейских странах, в том числе в Польше, Италии, Греции и Германии.

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