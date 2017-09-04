Феодосия и Евпатория расширяют международные связи

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России — вице-премьера РК Георгия Мурадова.

Заключить соглашения планируется в ноябре на конференции «Крым в международном контексте». По словам Мурадова, называть сейчас европейские города преждевременно из-за возможной реакции Киева. На конференции также планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегаций.