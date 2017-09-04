Феодосия и Евпатория расширяют международные связи
Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии.
Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России —
Заключить соглашения планируется в ноябре на конференции «Крым в международном контексте». По словам Мурадова, называть сейчас европейские города преждевременно
Отметим, что у Феодосии и Евпатории уже есть несколько