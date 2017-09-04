Пермская фирма задолжала работникам 3,7 миллиона зарплаты

С декабря 2016 по апрель 2017 года директор, имея необходимые деньги и возможность для выплаты заработной платы допустила полную невыплату заработной платы работникам организации свыше двух месяцев в сумме более 3,7 млн рублей. Ранее бывший директор этой же фирмы также привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.