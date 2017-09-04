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14:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская фирма задолжала работникам 3,7 миллиона зарплаты

ПЕРМЬ, 4 сентября, ФедералПресс. Против директора фирмы в Перми СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР.

С декабря 2016 по апрель 2017 года директор, имея необходимые деньги и возможность для выплаты заработной платы допустила полную невыплату заработной платы работникам организации свыше двух месяцев в сумме более 3,7 млн рублей. Ранее бывший директор этой же фирмы также привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В ходе следствия задолженность по зарплате была полностью погашена, уголовное дело прекращено вследствие примирения с потерпевшими.

По новому уголовному делу начало следствие. В ходе расследования будут установлены лица, причастные к преступлению, детально выяснена роль и мотивы каждого из фигурантов, причины образовавшейся задолженности по заработной плате.

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