Сергей Белов заявляет, что Нижний Новгород выполнил федеральную программу по расселению ветхого фонда, признанного аварийным до 2012 года

Источник: РИА "Новости"

«С основным объёмом мы справились ещё в прошлом году. Заканчивали в этом, решали какие-то вопросы», — отметил он.

Глава горадминистрации также добавил, что расселение ветхого фонда на этом не закончится. «В Нижнем Новгороде, где большое количество зданий — ветхий аварийный фонд, нужно продолжать расселение и работу в это направлении нужно форсировать», — заявил Сергей Белов.

Напомним, федеральная программа по расселению аварийного ветхого фонда, признанного таковым до 2012 года была завершена 1 сентября 2017 года.

По данным на июнь 2017 года, в Нижнем Новгороде насчитывается 1,869 тыс. ветхих домов, 435 из которых аварийные и требуют расселения в кратчайшие сроки.