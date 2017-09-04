Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Дочь актера Басилашвили обнародовала его письмо к Серебренникову
Глава СБУ предложил запретить политикам Украины ездить в Россию
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10Акупунктура для собак и кошек
15:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сергей Белов заявляет, что Нижний Новгород выполнил федеральную программу по расселению ветхого фонда, признанного аварийным до 2012 года

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов заявляет, что город выполнил федеральную программу по расселению ветхого фонда, признанного аварийным до 2012 года. Об этом он заявил журналистам после еженедельного оперативного совещания.

Источник: РИА "Новости"

«С основным объёмом мы справились ещё в прошлом году. Заканчивали в этом, решали какие-то вопросы», — отметил он.

Глава горадминистрации также добавил, что расселение ветхого фонда на этом не закончится. «В Нижнем Новгороде, где большое количество зданий — ветхий аварийный фонд, нужно продолжать расселение и работу в это направлении нужно форсировать», — заявил Сергей Белов.

Напомним, федеральная программа по расселению аварийного ветхого фонда, признанного таковым до 2012 года была завершена 1 сентября 2017 года.

По данным на июнь 2017 года, в Нижнем Новгороде насчитывается 1,869 тыс. ветхих домов, 435 из которых аварийные и требуют расселения в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что программу расселения ветхого фонда планируется продлить и в Нижегородской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Серебренникова оставили под домашним арестом
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Партия «Единая Россия» создала собственный «университет»
ВЦИОМ напомнил Жириновскому о популярности Лаврова у россиян
Защита математика Дмитрия Богатова обратилась в ЕСПЧ
ВГТРК прекратила трансляцию Euronews на «Культуре»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В Москве будут судить банду незаконных скупщиков чердаков
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Дизайн светлой «трешки» с панорамными окнами в Сочи
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь