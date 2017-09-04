В Уфе пройдет ярмарка рабочих и учебных мест «Пора на работу»

Организаторы ждут всех, кто ищет работу: безработных, выпускников профессиональных училищ и вузов.
Ярмарка будет работать с 10 до 12 часов на территории Уфимского агрегатного производственного объединения по адресу: ул. Аксакова, 97.
Этой осенью на предприятии открывается новое направление производства. В связи с этим потребность в увеличении кадрового потенциала возрастает. Наиболее востребованными профессиями на данный момент являются: токарь, фрезеровщик, оператор СПУ, шлифовщик, сверловщик, сборщик, испытатель электромашин.
В ходе ярмарки соискатели смогут получить наиболее полную информацию об актуальных вакансиях, узнать о порядке и условиях прохождения обучения, пройти собеседование на интересующие вакансии. Также специалисты расскажут о порядке и условиях прохождения краткосрочного обучения, повышения квалификации и переподготовки для получения новой профессии.