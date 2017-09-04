В Уфе пройдет ярмарка рабочих и учебных мест «Пора на работу»

Организаторы ждут всех, кто ищет работу: безработных, выпускников профессиональных училищ и вузов.

Ярмарка будет работать с 10 до 12 часов на территории Уфимского агрегатного производственного объединения по адресу: ул. Аксакова, 97.

Этой осенью на предприятии открывается новое направление производства. В связи с этим потребность в увеличении кадрового потенциала возрастает. Наиболее востребованными профессиями на данный момент являются: токарь, фрезеровщик, оператор СПУ, шлифовщик, сверловщик, сборщик, испытатель электромашин.