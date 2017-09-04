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14:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет ярмарка рабочих и учебных мест «Пора на работу»

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Уфе 7 и 8 сентября состоится ярмарка рабочих и учебных мест «Пора на работу». Ее организуют Уфимское агрегатное производственное приборостроительное объединение холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» совместно с АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров».

Организаторы ждут всех, кто ищет работу: безработных, выпускников профессиональных училищ и вузов.

Ярмарка будет работать с 10 до 12 часов на территории Уфимского агрегатного производственного объединения по адресу: ул. Аксакова, 97.

Этой осенью на предприятии открывается новое направление производства. В связи с этим потребность в увеличении кадрового потенциала возрастает. Наиболее востребованными профессиями на данный момент являются: токарь, фрезеровщик, оператор СПУ, шлифовщик, сверловщик, сборщик, испытатель электромашин.

В ходе ярмарки соискатели смогут получить наиболее полную информацию об актуальных вакансиях, узнать о порядке и условиях прохождения обучения, пройти собеседование на интересующие вакансии. Также специалисты расскажут о порядке и условиях прохождения краткосрочного обучения, повышения квалификации и переподготовки для получения новой профессии.

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