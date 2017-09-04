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15:54 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова засыпали один из входов в подземный переход

Один из выходов из подземного перехода, который расположен в створе Нахичеванского переулка на улице Большой Садовой, был засыпан песком. Соответствующую фотографию в одной из социальных сетей опубликовал ростовчанин Игорь Нарижный.

При этом второй выход по северной стороне главной улицы города готовится к реконструкции.

Напомним, в июне стало известно, что администрация Ростова планирует открыть проезд на участке автодороги по переулку Нахичеванский в границах улиц Суворова и Большая Садовая. Его замостят тротуарной плиткой с заменой бордюров, а также поставят дорожные знаки, ограничивающие скорость. По мнению главы администрации Виталия Кушнарёва, это увеличит пропускную способность улицы Суворова и экологическую ситуацию в районе.

Планируется, что работы, в том числе и по переустройству подземного перехода, будут выполнены за счёт средств застройщика данного микрорайона концерна «Покровский».

«Будут проведены работы по восстановлению наружного дренажа со стороны Парка 1 мая, восстановление оклеечной гидроизоляции с наружной стороны северной части перехода, ремонт ступеней, штукатурка потолка, стен, замена облицовочной плитки, покраска потолка, пандусов, перил и ограждений», — говорил тогда руководитель департамента дорог и организации дорожного движения городской администрации Сергей Лиманов.

Отметим, что данный подземный переход постоянно подтапливался и 15 июня прошлого года он был закрыт из-за аварийного состояния.

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