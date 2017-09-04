В Краснодаре достроят многолетний «дом-призрак»
Работы над многоквартирным домом на ул. Карякина, 5 не могут завершить с 2003 года.
Работы над многоквартирным домом на ул. Карякина, 5 не могут завершить с 2003 года.
Краснодар. 4 сентября — Новая Кубань. Многоэтажка стала самым старым долгостроем Краснодара. 10-секционный 16-этажный жилой дом начали строить в 2003 году. Объект принадлежал компании «ДСК» и должен был стать домом для 600 семей краснодарцев. Затем ситуация на строительном рынке изменилась не в лучшую сторону. На объекте начались бесконечные смены подрядчиков. В 2011 году стройку заморозили.
С того самого момента дом превратился в призрак. Люди, живущие в том районе, не по наслышке знают, чего только не происходило на заброшенной стройке и сколько бед принес этот объект.
Кроме того, что дольщики остались бездомными, строительную площадку бросили без присмотра. Дом стал излюбленным местом препровождения лиц без определенного места жительства, граждан, ищущих укромное место для употребления алкогольных и наркотических препаратов
Наличие долгостроя существенно ухудшало криминогенную обстановку в микрорайоне. Все это при том, что недостроенная многоэтажка находится в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 71, что представляло большой риск наступления несчастных случаев.
На протяжении многих лет объект не считался
2 сентября помощник мэра Краснодара сообщил на своей странице в социальных сетях, что между участниками долевого строительства,
— Не позднее, чем через месяц, который необходим для урегулирования документационных нюансов и выдачи нового разрешения на строительство, стройка дома будет возобновлена, — написал Владимир Вербицкий.