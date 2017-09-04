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15:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе на создание детского технопарка потратят 79 миллионов рублей

Открыть его планируют к следующему учебному году.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе появится детский технопарк «Кванториум». Деньги на приобретение дорогостоящего инновационного оборудования выделены, осталось найти помещение.

— Министерство образования Российской Федерации удовлетворило заявку Правительства Севастополя на развитие детского технопарка «Кванториум». Выделено 79 миллионов рублей для закупки оборудования и полного оснащения комплекса. Сейчас наша задача — это найти помещение, провести ремонтные работы и полностью его подготовить для обустройства, — сообщил директор Департамента образования Михаил Родиков.

Предполагается, что в технопарке юные севастопольцы будут изучать робототехнику, IT-технологии, авиа- и судостроение, энергетику с помощью самого современного оборудования. Заниматься техническим творчеством комплексе смогут учащиеся детских садов, школ, высших учебных заведений.

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