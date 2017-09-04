В Севастополе на создание детского технопарка потратят 79 миллионов рублей
Открыть его планируют к следующему учебному году.
Открыть его планируют к следующему учебному году.
В Севастополе появится детский технопарк «Кванториум». Деньги на приобретение дорогостоящего инновационного оборудования выделены, осталось найти помещение.
— Министерство образования Российской Федерации удовлетворило заявку Правительства Севастополя на развитие детского технопарка «Кванториум». Выделено 79 миллионов рублей для закупки оборудования и полного оснащения комплекса. Сейчас наша задача — это найти помещение, провести ремонтные работы и полностью его подготовить для обустройства, — сообщил директор Департамента образования Михаил Родиков.
Предполагается, что в технопарке юные севастопольцы будут изучать робототехнику,