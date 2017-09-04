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15:20 (мск), источник: Новости Перми

В Перми завершили ремонт улицы Пушкина

Работы на участке улицы продолжались почти всё лето. Сейчас там уложили новое асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные дорожки.

В Перми завершен ремонт улицы Пушкина от улицы Николая Островского до Комсомольского проспекта. На участке было уложено новое асфальтовое покрытие на проезжей части, отремонтированы пешеходные дорожки, частично заменен бортовой камень, отремонтированы и парковочные карманы.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила почти 15 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в этом году завершен ремонт на 17 дорожных объектах из 19 запланированных. Готовится к сдаче улица Промышленная, также стартовали работы на участке дороги на Чусовской водозабор.

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