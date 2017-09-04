В Перми завершили ремонт улицы Пушкина

В Перми завершен ремонт улицы Пушкина от улицы Николая Островского до Комсомольского проспекта. На участке было уложено новое асфальтовое покрытие на проезжей части, отремонтированы пешеходные дорожки, частично заменен бортовой камень, отремонтированы и парковочные карманы.

Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составила почти 15 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба городской администрации.



Всего в этом году завершен ремонт на 17 дорожных объектах из 19 запланированных. Готовится к сдаче улица Промышленная, также стартовали работы на участке дороги на Чусовской водозабор.