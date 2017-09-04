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15:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в разгар АЧС на губернские ярмарки привезли свинину

За выходные на губернских ярмарках реализовано продукции на 8 млн рублей.

В минувшие выходные на Центральном, Ленинском, Левобережном и Советском рынках и в торгово-ярмарочных комплексах шла торговля в рамках губернских ярмарок, на которых реализовали 14,2 тонн продовольствия на сумму более 8 млн рублей. Наблюдается сезонное падение цен на овощи, которые омичи заготавливают на зиму.

На прилавках были представлены продукты пчеловодства, сыры, молочные изделия, хлеб, мясо птицы и свинина. На ярмарки привезли свинину промышленного убоя. В правительстве Омской области подчеркивают, что вся сельскохозяйственная продукция на рынках проходит лабораторный контроль и имеет необходимые разрешительные документы.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в районах Омской области в рамках борьбы с африканской чумой свиней было сожжено более 12 тыс. голов. Пострадавшие от чумы хозяева получают выплаты из бюджета Омской области и имеют возможность по льготной цене приобрести птиц и крупный рогатый скот.

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