В Омске в разгар АЧС на губернские ярмарки привезли свинину

В минувшие выходные на Центральном, Ленинском, Левобережном и Советском рынках и в торгово-ярмарочных комплексах шла торговля в рамках губернских ярмарок, на которых реализовали 14,2 тонн продовольствия на сумму более 8 млн рублей. Наблюдается сезонное падение цен на овощи, которые омичи заготавливают на зиму.

На прилавках были представлены продукты пчеловодства, сыры, молочные изделия, хлеб, мясо птицы и свинина. На ярмарки привезли свинину промышленного убоя. В правительстве Омской области подчеркивают, что вся сельскохозяйственная продукция на рынках проходит лабораторный контроль и имеет необходимые разрешительные документы.