В Омске в разгар АЧС на губернские ярмарки привезли свинину
За выходные на губернских ярмарках реализовано продукции на 8 млн рублей.
За выходные на губернских ярмарках реализовано продукции на 8 млн рублей.
В минувшие выходные на Центральном, Ленинском, Левобережном и Советском рынках и в
На прилавках были представлены продукты пчеловодства, сыры, молочные изделия, хлеб, мясо птицы и свинина. На ярмарки привезли свинину промышленного убоя. В правительстве Омской области подчеркивают, что вся сельскохозяйственная продукция на рынках проходит лабораторный контроль и имеет необходимые разрешительные документы.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в районах Омской области в рамках борьбы с африканской чумой свиней было сожжено более 12 тыс. голов. Пострадавшие от чумы хозяева получают выплаты из бюджета Омской области и имеют возможность по льготной цене приобрести птиц и крупный рогатый скот.