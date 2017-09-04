Таганрогскому кафе присвоен знак качества «Сделано на Дону»

Почетный статус заработало таганрогское заведение. Чтобы пройти сертификацию нужно соответствовать ряду критериев. Например, меню должно наполовину состоять из блюд донской кухни. В готовке необходимо использовать продукты местного производства. Проверку проходит весь технологический процесс — от поступления сырья и до этапа приготовления и непосредственного обслуживания клиентов. Возможность сертифицировать заведения общественного питания в Ростовской области появилась в 2016 году.

«Это стимулирует предприятие к дальнейшему повышению качества предоставляемых услуг, потому что в настоящее время отмечаем такую стагнацию на рынке качественных услуг общественного питания и отрадно, что именно такие заведения демонстрируют нашим жителям возможность достаточно комфортно, по достойным ценам отдохнуть с индивидуальным подходом к каждому клиенту», — говорит заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.