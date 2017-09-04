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16:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Таганрогскому кафе присвоен знак качества «Сделано на Дону»

В Ростовской области знак качества «Сделано на Дону» впервые присвоили кафе.

Почетный статус заработало таганрогское заведение. Чтобы пройти сертификацию нужно соответствовать ряду критериев. Например, меню должно наполовину состоять из блюд донской кухни. В готовке необходимо использовать продукты местного производства. Проверку проходит весь технологический процесс — от поступления сырья и до этапа приготовления и непосредственного обслуживания клиентов. Возможность сертифицировать заведения общественного питания в Ростовской области появилась в 2016 году.

«Это стимулирует предприятие к дальнейшему повышению качества предоставляемых услуг, потому что в настоящее время отмечаем такую стагнацию на рынке качественных услуг общественного питания и отрадно, что именно такие заведения демонстрируют нашим жителям возможность достаточно комфортно, по достойным ценам отдохнуть с индивидуальным подходом к каждому клиенту», — говорит заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.

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