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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Суд отклонил требование «Системы» перенести из Башкирии спор с «Роснефтью»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, который отказался передать на рассмотрение другого суда дело по иску «Роснефти» к «Системе» на 170,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Источник: РИА Новости

Апелляционный суд в понедельник отклонил апелляцию АФК «Система» на определение нижестоящего арбитража.

Представители АФК «Система» на заседании арбитража Башкирии 10 августа заявили ходатайство о передаче дела в другой суд из-за сомнений в беспристрастности председателя башкирского арбитража Игоря Арсёнова, что ведет, по мнению заявителей, к невозможности сформировать законный состав суда из подчиненных председателю судей.

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Сомнения в беспристрастности Арсёнова возникли у «Системы» после того, как глава суда заочно рассмотрел заявление ответчиков об отводе слушавшей дело судьи Ирины Нурисламовой. По мнению АФК «Система», избранный председателем суда порядок рассмотрения отвода не позволяет установить время начала и завершения рассмотрения указанного заявления, а также была ли соблюдена тайна совещательной комнаты. Кроме того, как пояснил представитель АФК в суде, рассматривавший отвод судья должен был заслушать мнения участников процесса, чего сделано не было.

Суд первой инстанции в определении об отказе в передаче дела отметил, что претензии ответчиков относятся к процедуре рассмотрения отвода судьи, в производстве которого находится дело. Также ответчики указывают на необъективность и небеспристрастность судей. Как говорится в судебном акте, данные обстоятельства не могут являться основанием для передачи дела в другой арбитражный суд, поскольку в Арбитражном процессуальном кодексе «такого основания не предусмотрено».

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» убытков, причиненных башкирской нефтяной компании при ее реорганизации, проводившейся в 2014 году контролировавшими тогда «Башнефть» ответчиками. Истцы просили взыскать 170,6 миллиарда рублей, суд первой инстанции обязал «Систему» и ее «дочку» выплатить 136,3 миллиарда рублей. Решение пока не вступило в силу, «Система» намерена его обжаловать.

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