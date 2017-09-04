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15:44 (мск), источник: РИАЦ

В волгоградском аэропорту впервые приземлился ВС Airbus A330−200

Волгоградский международный аэропорт впервые принял самолёт ВС Airbus A330−200.

Источник: РИАЦ

На нём приземлилась делегация из Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе аэропорта, перелет из Пекина прошёл успешно, посадка состоялась в штатном режиме, никаких проблем не выявлено.

Самолет ВС Airbus A330−200 одно время составлял значительную конкуренцию знаменитому авиалайнеру Boeing 767. Он в состоянии принять на борт до 300 пассажиров и совершить беспосадочный перелёт свыше 12 000 километров. Приём самолёта такого класса — ещё одно свидетельство надёжности и высокого уровня обслуживания волгоградского аэропорта.

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