В волгоградском аэропорту впервые приземлился ВС Airbus A330−200
Волгоградский международный аэропорт впервые принял самолёт ВС Airbus A330−200.
Волгоградский международный аэропорт впервые принял самолёт ВС Airbus A330−200.
На нём приземлилась делегация из Китая во главе с
Как сообщили РИАЦ в
Самолет ВС Airbus A330−200 одно время составлял значительную конкуренцию знаменитому авиалайнеру Boeing 767. Он в состоянии принять на борт до 300 пассажиров и совершить беспосадочный перелёт свыше 12 000 километров. Приём самолёта такого класса — ещё одно свидетельство надёжности и высокого уровня обслуживания волгоградского аэропорта.