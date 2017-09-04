Долги метростроевцам выплатят на этой неделе, обещают в мэрии
Вопрос с выплатой заработных плат строителям станции метро «Стрелка» разрешится уже на этой неделе. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
Вопрос с выплатой заработных плат строителям станции метро «Стрелка» разрешится уже на этой неделе. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
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Причина — неоднократные задержки зарплат. По данным инспекции по труду, жалобы от рабочих поступают с декабря прошлого года. По предварительной оценке ГУММиД, несмотря на своевременные выплаты от заказчика генподрядчик накопил зарплатный долг за