Долги метростроевцам выплатят на этой неделе, обещают в мэрии

По словам сити-менеджера Сергея Белова, задержка зарплат на сроках строительства никак не отразится. Забастовку рабочие станции метро «Стрелка» устроили в прошлый понедельник.



Причина — неоднократные задержки зарплат. По данным инспекции по труду, жалобы от рабочих поступают с декабря прошлого года. По предварительной оценке ГУММиД, несмотря на своевременные выплаты от заказчика генподрядчик накопил зарплатный долг за полтора-два месяца. Речь может идти о сумме в 90 миллионов рублей.