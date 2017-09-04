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15:27 (мск), источник: Tengrinews

Что подорожало в Казахстане в 2017 году — статистика МНЭ РК

Инфляция в Казахстана за первые восемь месяцев 2017 года (январь-август) составила 3,9 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что цены на продовольственные товары за восемь месяцев увеличились на 3,6 процента, непродовольственные — на 4,2 процента, платные услуги — на 4 процента.

С начала текущего года повышение цен отмечено на картофель на 17,3 процента, баранину — на 12 процентов, на говядину — на 11,2 процента, молоко консервированное — на 8,7 процента, кондитерские изделия — на 7 процентов, конину — на 6,6 процента, масло сливочное, сыр сычужный — по 6,5 процента, фрукты свежие — на 2,4 процента.

Снижение цен зафиксировано на огурцы на 68,6 процента, помидоры — на 55,2 процента, яйца — на 30,2 процента, чеснок — на 23,2 процента, крупу гречневую — на 18,8 процента, перец сладкий — на 17,9 процента, масло подсолнечное — на 10,4 процента.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 8,4 процента, стеклянные и керамические изделия — 7 процентов, автомобили — 5,5 процента, газеты и журналы — 5,1 процента, книги — 4,9 процента, текстильные изделия — 4,3 процента, одежду и обувь — 4,2 процента, фармацевтическую продукцию — 3,8 процента, товары личного пользования, бытовые приборы — по 3,7 процента, мебель и предметы домашнего обихода — 3,5 процента, моющие и чистящие средства — 3,2 процента.

Дизельное топливо подорожало на 9,3 процента, сжиженный газ в баллонах — на 7,7 процента, бензин — на 5,7 процента.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7 процентов, страхование личных транспортных средств — на 6,8 процента, услуги здравоохранения — на 5,1 процента, в области отдыха, развлечений и культуры — на 3 процентов, общественного питания — на 2,9 процента.

Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 36,5 процента, внутригородским автобусом — на 8,9 процента, междугородним — на 4,4 процента, на железнодорожным транспортом на большие расстояния — подешевел на 0,4 процента.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 9,6 процента, отопление центральное — на 7,3, содержание жилья — на 6,2, холодную воду — на 5,7 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 4,8 процента, электроэнергию — на 3,8 процента, горячую воду — на 3,6 процента.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 37,6 процента, непродовольственных — 30,2 процента, платных услуг — 32,2 процента.

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Что подорожало в Казахстане в 2017 году - статистика МНЭ РК
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