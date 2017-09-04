Плитка с екатеринбургского проспекта Ленина получит «вторую жизнь»
В Ленинском и
В Ленинском и
В Екатеринбурге тротуарной плиткой, снятой с проспекта Ленина в рамках его реконструкции, будут мостить пешеходные дорожки в Ленинском и
Что именно выложат «вторичкой», в отделах благоустройства пояснить не смогли. «Пойдут на объекты ремонта», — так прокомментировали решение горадминистрации в Ленинском районе.
Ремонт в центре уральской столицы продолжается. С 3 сентября 2017 года для транспорта закрыли четную сторону проспекта Ленина. К 10 октября на участке от Московской до 8 Марта специалисты планируют обновить покрытие проезжей части, привести в порядок тротуары, установить малые архитектурные формы и посадить 11 деревьев.