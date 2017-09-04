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15:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Плитка с екатеринбургского проспекта Ленина получит «вторую жизнь»

В Ленинском и Верх-Исетском районах.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге тротуарной плиткой, снятой с проспекта Ленина в рамках его реконструкции, будут мостить пешеходные дорожки в Ленинском и Верх-Исетском районов. Часть «брусчатки» будет передана в МБУ «Зеленстрой», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Что именно выложат «вторичкой», в отделах благоустройства пояснить не смогли. «Пойдут на объекты ремонта», — так прокомментировали решение горадминистрации в Ленинском районе.

Ремонт в центре уральской столицы продолжается. С 3 сентября 2017 года для транспорта закрыли четную сторону проспекта Ленина. К 10 октября на участке от Московской до 8 Марта специалисты планируют обновить покрытие проезжей части, привести в порядок тротуары, установить малые архитектурные формы и посадить 11 деревьев.

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