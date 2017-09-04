Плитка с екатеринбургского проспекта Ленина получит «вторую жизнь»

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге тротуарной плиткой, снятой с проспекта Ленина в рамках его реконструкции, будут мостить пешеходные дорожки в Ленинском и Верх-Исетском районов. Часть «брусчатки» будет передана в МБУ «Зеленстрой», сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Что именно выложат «вторичкой», в отделах благоустройства пояснить не смогли. «Пойдут на объекты ремонта», — так прокомментировали решение горадминистрации в Ленинском районе.