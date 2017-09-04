Минфин предложил вернуть уголовное наказание за контрабанду

Внести дополнения предлагается в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно этой норме максимальное наказание установлено в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Если деяние совершено с использованием служебного положения или применением силы, то максимальная ответственность увеличится до 10 лет тюрьмы, а если правонарушение осуществлено организованной группой, то до 12 лет.

Крупным размером ювелирных и других изделий из драгметаллов и драгоценных камней признается их стоимость, превышающая два миллиона рублей. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных изделий из всей их стоимости указанных изделий подлежит исключению та часть стоимости, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.