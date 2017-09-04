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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин предложил вернуть уголовное наказание за контрабанду

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или камней. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

Внести дополнения предлагается в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно этой норме максимальное наказание установлено в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Если деяние совершено с использованием служебного положения или применением силы, то максимальная ответственность увеличится до 10 лет тюрьмы, а если правонарушение осуществлено организованной группой, то до 12 лет.

Крупным размером ювелирных и других изделий из драгметаллов и драгоценных камней признается их стоимость, превышающая два миллиона рублей. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных изделий из всей их стоимости указанных изделий подлежит исключению та часть стоимости, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

В действующем УК статья «Контрабанда» не касается ввоза товаров и регулирует только перемещение предметов искусства, оружия и различных стратегических и опасных материалов. Декриминализация остальных видов контрабанды произошла в 2011 году.

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